الأربعاء, يوليو 12, 2023
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هل تعاني من رعشة في إصبع الإبهام؟ اعرف الأسباب

الحركات المستمرة التي تؤدي إلى فرط نشاط العضلات مثل ممارسة ألعاب الفيديو والكتابة، يمكن أن تجهد عضلات الإبهام

كتب ايمان الباجي
هل تعاني من رعشة في إصبع الإبهام؟ اعرف الأسباب
هل تعاني من رعشة في إصبع الإبهام؟
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وطن- هل يتحرك إبهامك بشكل لا إرادي في بعض الأحيان؟ في حين أنه في بعض الأوقات يكون بسبب إرهاق العضلات، إلا أنه قد يعني أيضًا شيئًا أكثر خطورة.

وفقا لموقع “healthshots“، يمكن أن تختلف أسباب ارتعاش الإبهام من فرد لآخر. في بعض الحالات، يمكن أن تكون حالة وراثية ومن ناحية أخرى قد تؤدي التمارين الرياضية المفرطة إلى حدوث هذه الحالة.

في بعض الحالات، يكون هذا من أعراض بعض الأمراض الكامنة التي قد تتعايش معها بشكل مؤقت أو بسبب بعض الأسباب الوراثية، وفقا لما أورده موقع “healthshots“.

ما الذي يسبب ارتعاش الإبهام اللاإرادي؟

إنخفاض مستويات المغنيسيوم

يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى شد العضلات وارتعاشها، وهو ما يسمى نقص المغنيسيوم. في حين أن جسمك لا ينتج المغنيسيوم نفسه، إلا أن نقصه يمكن أن يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

رعشة اصبع الابهام،

لذا، ينصح بتناول الكثير من السبانخ والموز والحبوب الكاملة والعدس، فكل هذه الأطعمة من المصادر الجيدة للمغنيسيوم.

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الضغط والتوتر

يمكن أن يؤدي التوتر إلى إجهاد العضلات في كثير من الحالات، وهو عرض محتمل للتوتر والقلق.

اضطربات في النوم

غالبًا ما تسبب قلة النوم إجهادًا لعضلات إصبع الإبهام أو اهتزازًا لا إراديًا.

الأدوية

مع مرور الوقت، قد تتسبب بعض الأدوية أيضًا في ارتعاش العضلات والإبهام. فالستيرويدات والمكملات مثل مضادات الصرع  هي من الأدوية التي قد تسبب رعشة في إصبع الإبهام.

إرهاق العضلات

الحركات المستمرة أو المتكررة التي تؤدي إلى فرط نشاط العضلات مثل ممارسة ألعاب الفيديو والكتابة، يمكن أن تجهد عضلات الإبهام، مما يؤدي إلى حدوث إرتعاش في الإبهام.

الأسباب الخطيرة لارتعاش الإبهام اللاإرادي

آفات الدماغ

أورام الدماغ أو الآفات المعدية في الدماغ (Tuberculoma  Neurocysticercosis)، يمكن أن يظهر جزء معين منها بناءً على موقعها الحرج في شكل حركات الإبهام اللاإرادية. في حين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتعاش الإبهام، إلا أنه ليس حالة شائعة جدًا.

مرض باركنسون

مرض باركنسون (PD) هو اضطراب تدريجي يؤثر على نظامنا العصبي ويتجلى في شكل رعشات وأعراض أخرى في شكل تيبس وبطء في الحركة. يمكن أن يرتبط أيضًا بتغيرات الحالة المزاجية، وصعوبة الأكل، والإرهاق، والإمساك، واضطرابات الذاكرة.

على الرغم من عدم وجود علاج محدد لعلاج هذه الحالة، فقد يوصي طبيبك ببعض تمارين تقوية العضلات.
المصدرهالث شوتس، ترجمة وتحرير وطن

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