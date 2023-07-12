هل تعاني من رعشة في إصبع الإبهام؟ اعرف الأسباب

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وطن- هل يتحرك إبهامك بشكل لا إرادي في بعض الأحيان؟ في حين أنه في بعض الأوقات يكون بسبب إرهاق العضلات، إلا أنه قد يعني أيضًا شيئًا أكثر خطورة.

وفقا لموقع “healthshots“، يمكن أن تختلف أسباب ارتعاش الإبهام من فرد لآخر. في بعض الحالات، يمكن أن تكون حالة وراثية ومن ناحية أخرى قد تؤدي التمارين الرياضية المفرطة إلى حدوث هذه الحالة.

في بعض الحالات، يكون هذا من أعراض بعض الأمراض الكامنة التي قد تتعايش معها بشكل مؤقت أو بسبب بعض الأسباب الوراثية، وفقا لما أورده موقع “healthshots“.

ما الذي يسبب ارتعاش الإبهام اللاإرادي؟

إنخفاض مستويات المغنيسيوم

يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى شد العضلات وارتعاشها، وهو ما يسمى نقص المغنيسيوم. في حين أن جسمك لا ينتج المغنيسيوم نفسه، إلا أن نقصه يمكن أن يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

لذا، ينصح بتناول الكثير من السبانخ والموز والحبوب الكاملة والعدس، فكل هذه الأطعمة من المصادر الجيدة للمغنيسيوم.

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الضغط والتوتر

يمكن أن يؤدي التوتر إلى إجهاد العضلات في كثير من الحالات، وهو عرض محتمل للتوتر والقلق.

اضطربات في النوم

غالبًا ما تسبب قلة النوم إجهادًا لعضلات إصبع الإبهام أو اهتزازًا لا إراديًا.

الأدوية

مع مرور الوقت، قد تتسبب بعض الأدوية أيضًا في ارتعاش العضلات والإبهام. فالستيرويدات والمكملات مثل مضادات الصرع هي من الأدوية التي قد تسبب رعشة في إصبع الإبهام.