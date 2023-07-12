الأربعاء, يوليو 12, 2023
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حياتنا

هبة نور بصدر مكشوف وحركات مثيرة احتفالاً بعيد ميلادها الـ36 (شاهد)

كان ملفتاً قالب الحلوى الذي قدمه أصدقاء هبة نور لها حيث احتوى على شموع بعدد سنوات عمرها

كتب رفيف عبدالله
هبة نور بصدر مكشوف وحركات مثيرة احتفالاً بعيد ميلادها الـ36 (شاهد)
هبة نور
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وطن- احتفلت الفنانة السورية هبة نور بعيد ميلادها الـ36، وسط عائلتها وأصدقائها، بإطلالات جريئة كالعادة.

ووثقت هبة نور عبر انستجرام، أجواء الاحتفال الذي ارتدت به أكثر من فستان جريء.

فساتين مكشوفة الصدر

في الإطلالة الأولى، ارتدت هبة نور فستاناً مشجراً بلا أكمام، وقصيراً ويلتصق بجسدها، مع فتحة صدر على شكل حرف v وبطن مفتوح.

عيد ميلاد هبة نور
عيد ميلاد هبة نور
عيد ميلاد هبة نور
ظهرت الفنانة السورية بإطلالة جريئة
عيد ميلاد هبة نور
ارتدت هبة فستان مكشوف الصدر والبطن

في الإطلالة الثانية، ظهرت هبة نور بفستان أسود قصير بنظام كشكش من الأسفل، وبفتحة صدر واسعة أيضا.

عيد ميلاد هبة نور
ظهرت بفستان أكثر إثارة لاحقا
عيد ميلاد هبة نور
كشف الفستان مفاتن هبة

وكان ملفتاً قالب الحلوى الذي قدمه أًصدقاء هبة نور لها، حيث احتوى على شموع بعدد سنوات عمرها الـ36، وكان ضخماً للغاية.

نعمة الحب

وعبرت الفنانة السورية عن امتنانها في هذا اليوم، وكتبت عبر “انستجرام”: ” سنين عم تمرق، وبفضل الله، كل سنة احلى من اللي قبلها”.

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وتابعت هبة: “سنين فيها الحلو وفيها المر، بس يوم عن يوم بيزيد تمسكي بالأشياء الحلوة وبس.. الحمدالله على كل محب قريب و وفي طيب موجود بحياتي، بخليني اعرف بأني لولا محبة القراب ما بكون سعيدة متل ما انا “.
وأردفت: “نعمة الحب بحياتي ما بقدر قدرها بثمن، بس اللي بدعي الله فيه، انه يضلوا الغاليين على قلبي والمحبين منورين أيامي “.

وختمت الفنانة السورية: “شكراً لمعايداتكم ولمحبتكم”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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