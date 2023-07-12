الأربعاء, يوليو 12, 2023
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رياضة

موعد مباراة أرسنال ضد نورمبيرج والتشكيلة في وديات الأندية

أرسنال يواجه منافسه نورمبيرج في وديات الأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة أرسنال ضد نورمبيرج
موعد مباراة أرسنال ضد نورمبيرج
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وطن- يلتقي فريق أرسنال ضد نورمبيرج في المباراة المثيرة والقوية، الخميس، في وديات الأندية، استعداداً لانطلاق الموسم القادم.

وستنطلق مباراة أرسنال ونورمبيرج الودية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

ولكن بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

موعد مباراة أرسنال ضد نورمبيرج

بينما ستكون المباراة بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، في تمام الساعة السادسة مساءً.

فيما لم يكشف عن القنوات الناقلة للمباراة الودية بين أرسنال ونورمبيرج الألماني، أو المعلق على مجريات أحداثها باللغة العربية أو الأجنبية.

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تشكيلة أرسنال ضد نورمبيرج

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المباراة الودية أمام نظيره الألماني نورمبيرج، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع أرسنال: جاكوب كيويور، غابرييل  سانتوس، بن وايت، توماس بارتي.

خط الوسط: جورجينهو، مارتين أوديغارد، محمد النني ( إيميلي سميث روي).

هجوم الفريق: بوكايو ساكا، غابرييل خيسوس،  مارتينلي ( ليرنالدو تروسارد).

وسيخوض وصيف الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم أرسنال (المدفعجية)، العديد من المباريات الودية في إطار الاستعدادات للموسم الناري القادم، حيث سيواجه في المباريات القادمة إم إل أول ستارز الأمريكي، ومانشستر يونايتد وبرشلونة.

تدريبات أرسنال
تدريبات أرسنال

فيما سيلتقي المدفعجية أمام منافسه موناكو الفرنسي، في نهائي كأس الإمارات، في الثاني من شهر أغسطس/ أوت المقبل. وبعدها سيواجه بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي على كأس الدرع الخيرية  في السادس من الشهر ذاته.

يذكر بأن أولى مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2024، في ال12 من شهر أغسطس/ أوت القادم، حيث سيلتقي أمام منافسه الضيف نوتينغهام فورست على ملعب (الإمارات).

المصدروطن + أرسنال تويتر + مواقع التواصل

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