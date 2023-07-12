من هو فيتور روكي البرازيلي لاعب برشلونة الجديد هذا الصيف؟!

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وطن- تعاقد نادي برشلونة مع النجم البرازيلي الواعد فيتور روكي 18 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، قادماً من نادي أتلتيكو بارانينسي حتى صيف 2030.

ووقع النادي الكتالوني مع البرازيلي فيتور روكي. لمدة 6 مواسم كاملة، كما وسيبدأ عقد انضمامه مع بداية موسم 2024-2025.

كما وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن نادي برشلونة (البلوغرانا)، تعاقد مع اللاعب البرازيلي روكي. مقابل 31 مليون يورو، يضاف إليها 30 مليون يورو أخرى كإضافات على الصفقة.

انتقال فيتور روكي إلى برشلونة

ووضع نادي برشلونة الشرط الجزائي على النجم البرازيلي روكي، لفسخ عقده مع الفريق الكتالوني والذي تقدر ب500 مليون يورو، ورغب اللاعب في الرحيل إلى أي نادٍ خلال سريان عقده مع النادي.

ونشر نادي برشلونة على إعلان صفقة التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي، في بيان نشره على موقع (تويتر)، يظهر فيه تقديم اللاعب على شكل نمر، معلقاً عليه: ” النمر بات كولي”.. في إشارة إلى لقب أنصار النادي الكتالوني.

El rey de los tigres llega a Barcelona 🐅 pic.twitter.com/k0gHoQMfmx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2023

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كما وسيبدأ البرازيلي روكي مشواره الكروي مع نادي البلوغرانا في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2024، كما سيقوم النادي في تسجيل عقده، أو الانتظار حتى صيف 2024-2025. لكي يسمح للاعب بمشاركة بموسمه الأول مع الفريق.

من هو فيتور روكي البرازيلي؟!

اللاعب فيتور روكي، لاعب كرة قدم برازيلي الجنسية، يلعب في مركز الهجوم. وهو من مواليد ال28 من شهر فبراير عام 2005 (18 عاماً).

كما وبدأ البرازيلي الشاب روكي، مشواره الكروي من نادي أمريكا البرازيلي عام 2015، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي كروزيرو عام 2019. ليوقع بعدها مع نادي أتلتيكو باراناينسي في عام 2022.

يذكر بأن نادي برشلونة، يعاني من أزمة مالية أثرت عليه على مستوى إبرام الصفقات القوية. في سوق الانتقالات منذ صيف عام 2020-2021.