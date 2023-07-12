مغربي يخلع ملابسه في المطار ويحدث فوضى.. ما حدث أخرجه عن شعوره

- Advertisement -

وطن – تداول مغربيون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المغاربة في مطار البلاد وهو في حالة هستيرية بعد أن فقد حقائبه وأمتعته.

وأفاد ناشرو المقطع أن الشاب الذي لم يذكر اسمه وصل إلى المغرب قادماً من الولايات المتحدة لقضاء إجازته الصيفية في وطنه الأم، فأضاعت الخطوط الملكية حقيبة أمتعه.

وبدلا من أن يجدوا له حلا ظلوا يتلاعبون به لأربعة أيام، إلى أن انفجر غاضبا في المطار.

مغربي ينفجر غضبا داخل المطار

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه شركة الخطوط الملكية المغربية المعروفة باسم “لارام” إغضاب مجموعة من زبائنها بسبب الارتباك والأخطاء التي ترافق خدماتها، خاصة في ظل تأخر مواعيد عدد من الخطوط الجوية الداخلية والخارجية، وضياع وتأخر تسليم الحقائب لأصحابها.

وهو ما يثير استياء لدى المسافرين، خاصة مغاربة العالم، الذين يفضلون قضاء عطلهم ببلدهم الأم.

⛔️ وصل إلى المغرب قادما من الولايات المتحدة لقضاء إجازته الصيفية في وطنه الأم،فأضاعت الخطوط الملكية حقيبة أمتعه، و بدل أن يجدوا له حلا ظلوا يتلاعبون به لأربعة أيام و يقولون له "سير واجي..سير واجي" إلى أن انفجر غاضبا في المطار pic.twitter.com/a2Wk0JMo0c — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) July 12, 2023

- Advertisement -

وأظهر مقطع الفيديو المغربي وهو يقف فوق منصة عالية ويرفع يديه شارحاً ما حصل معه باللهجة المغربية بكلمات غير مفهومة لغير المغاربة، ولكن بدت عليه علامات الغضب والاستياء.

ركاب يروون تجاربهم

وتباينت ردود وتعليقات المغاربة على الفيديو وما حصل للرجل المغربي وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يفقد الركاب القادمين إلى المغرب في مطار محمد الخامس أمتعتهم.

وفي هذا السياق علقت “نورا بينيسا” أن ما حصل مع الراكب المغربي حصل معها بالذات وعندما بحثوا في الكاميرات وجدوا شخصاً قد سرقها والشرطة -حسب قولها- لم تفعل شيئاً ، كما أن الخطوط المغربية لم تقم بتعويضها لملابسها وحقائبها وكلها كما قالت من ماركات عالمية.

انا وقع لي نفس الشيء و لمابحثوا في الكامرات لقوا واحد سرقها والبوليس ماعمل شيء والخطوط المغربية ماعوضتني وملابسي وشنطي كلها ماركات غالية — nora benaissa (@nora_chelsea) July 12, 2023

وروى آخر تجربة مختلفة حصلت معه في مطار الدار البيضاء ففي الصيف الماضي وصل كما قال دون حقائب وعمل الإجراءات المطلوبة، وبعد يوم اتصلوا به وأخذ أغراضه”.

واستدرك أن الخطوط الملكية المغربية ليست المسؤولة عن فقدان الأمتعة أثناء الرحلات الدولية ولا علاقة لها بالعمال داخل مطارات أوروبا وأمريكا”.

وأضاف :”إذا سرق عامل فما هو ذنب الخطوط المغربية”.

الصيف الماضي وصلنا بدون حقائب، عملنا الإجراءات وبعد يوم إتصلوا بنا وأخذنا أغراضنا ..

للتنبيه راه ماشي الخطوط الملكية المغربية هي المسؤولة في فقدان الأمتعة أثناء الرحلات الدولية، الخطوط ليس لها علاقة بالعمال داخل مطارات أوربا وأمريكا ..

فاش عامل يخطئ أو يسرق شنو ذنب الخطوط ؟! — Schwarzwald (@Araba85769115) July 12, 2023

وفي السياق ذاته عقب “يوسف شهبون”: “شركات الطيران لا تتدخل في مسار الأمتعة والذي هو من مسؤولية الشركات التي تسير المطارات”.

وأضاف أن من يجب اتهامه في هذه الحالة سلطات المطار الذي أتت منه الرحلة.

وانتقد “برافو” طريقة احتجاج الراكب المغربي قائلاً أن هذا الأمر مشكلة تحدث مع جميع خطوط الطيران العالمية”.

وتصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية، قائمة أسوأ شركات الطيران فيما يخص فقدان أمتعة المسافرين على متنها.

ووفق معطيات جمعتها شبكة ”بوينس” لتخزين الحقائب في أغسطس 2022، فإن 12.5 في المائة من أمتعة ”لارام” في رحلات من و إلى المملكة المتحدة، تم فقدانها.

واحتلت ”لارام” المرتبة الأولى في ضياع الأمتعة. تليها شركة طيران ايبيريا (8.17 في المائة من الأمتعة المفقودة). ريان اير (6.54 في المائة)، الخطوط الجوية الباكستانية (5.99). وأخيرا فوالينغ ايرلاينز (5.72 في المائة). ويبدو من خلال الإحصائيات أن الخطوط الملكية المغربية الأكثر ارتفاعا في نسبة فقدان أمتعة زبائنها.