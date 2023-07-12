الأربعاء, يوليو 12, 2023
الرئيسيةالهدهدمغربي يخلع ملابسه في المطار ويحدث فوضى.. ما حدث أخرجه عن شعوره
الهدهد

مغربي يخلع ملابسه في المطار ويحدث فوضى.. ما حدث أخرجه عن شعوره

أظهر الفيديو المواطن المغربي وهو يقف فوق منصة عالية داخل صالة الاستقبال بالمطار، ويرفع يديه شارحاً ما حصل معه باللهجة المغربية

كتب خالد الأحمد
الخطوط الملكية المغربية
مغربي يعترض على ضياع أمتعته في مطار المغرب
- Advertisement -

وطن – تداول مغربيون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المغاربة في مطار البلاد وهو في حالة هستيرية بعد أن فقد حقائبه وأمتعته.

وأفاد ناشرو المقطع أن الشاب الذي لم يذكر اسمه وصل إلى المغرب قادماً من الولايات المتحدة لقضاء إجازته الصيفية في وطنه الأم، فأضاعت الخطوط الملكية حقيبة أمتعه.

وبدلا من أن يجدوا له حلا ظلوا يتلاعبون به لأربعة أيام، إلى أن انفجر غاضبا في المطار.

مغربي ينفجر غضبا داخل المطار

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه شركة الخطوط الملكية المغربية المعروفة باسم “لارام” إغضاب مجموعة من زبائنها بسبب الارتباك والأخطاء التي ترافق خدماتها، خاصة في ظل تأخر مواعيد عدد من الخطوط الجوية الداخلية والخارجية، وضياع وتأخر تسليم الحقائب لأصحابها.

وهو ما يثير استياء لدى المسافرين، خاصة مغاربة العالم، الذين يفضلون قضاء عطلهم ببلدهم الأم.

- Advertisement -

وأظهر مقطع الفيديو المغربي وهو يقف فوق منصة عالية ويرفع يديه شارحاً ما حصل معه باللهجة المغربية بكلمات غير مفهومة لغير المغاربة، ولكن بدت عليه علامات الغضب والاستياء.

ركاب يروون تجاربهم

وتباينت ردود وتعليقات المغاربة على الفيديو وما حصل للرجل المغربي وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يفقد الركاب القادمين إلى المغرب في مطار محمد الخامس أمتعتهم.

وفي هذا السياق علقت “نورا بينيسا” أن ما حصل مع الراكب المغربي حصل معها بالذات وعندما بحثوا في الكاميرات وجدوا شخصاً قد سرقها والشرطة -حسب قولها- لم تفعل شيئاً ، كما أن الخطوط المغربية لم تقم بتعويضها لملابسها وحقائبها وكلها كما قالت من ماركات عالمية.

وروى آخر تجربة مختلفة حصلت معه في مطار الدار البيضاء ففي الصيف الماضي وصل كما قال دون حقائب وعمل الإجراءات المطلوبة، وبعد يوم اتصلوا به وأخذ أغراضه”.

واستدرك أن الخطوط الملكية المغربية ليست المسؤولة عن فقدان الأمتعة أثناء الرحلات الدولية ولا علاقة لها بالعمال داخل مطارات أوروبا وأمريكا”.

وأضاف :”إذا سرق عامل فما هو ذنب الخطوط المغربية”.

وفي السياق ذاته عقب “يوسف شهبون”: “شركات الطيران لا تتدخل في مسار الأمتعة والذي هو من مسؤولية الشركات التي تسير المطارات”.

وأضاف أن من يجب اتهامه في هذه الحالة سلطات المطار الذي أتت منه الرحلة.

وانتقد “برافو” طريقة احتجاج الراكب المغربي قائلاً أن هذا الأمر مشكلة تحدث مع جميع خطوط الطيران العالمية”.

وتصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية، قائمة أسوأ شركات الطيران فيما يخص فقدان أمتعة المسافرين على متنها.

ووفق معطيات جمعتها شبكة ”بوينس” لتخزين الحقائب في أغسطس 2022، فإن 12.5 في المائة من أمتعة ”لارام” في رحلات من و إلى المملكة المتحدة، تم فقدانها.

واحتلت ”لارام” المرتبة الأولى في ضياع الأمتعة. تليها شركة طيران ايبيريا (8.17 في المائة من الأمتعة المفقودة). ريان اير (6.54 في المائة)، الخطوط الجوية الباكستانية (5.99). وأخيرا فوالينغ ايرلاينز (5.72 في المائة). ويبدو من خلال الإحصائيات أن الخطوط الملكية المغربية الأكثر ارتفاعا في نسبة فقدان أمتعة زبائنها.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 في مهب الريح.. لماذا؟

الهدهد

ملك المغرب على متن يخت فاخر رفقة ابنته شبيهة للا سلمى (فيديو)

الهدهد

فيديو صادم يهز المغرب.. أعمال سحر وشعوذة مكتوبة على ملابس داخلية نسائية

حياتنا

رقص ساخن لمغربيات فقدن السيطرة على أنفسهن بحفل نجوى كرم

حياتنا

نجوى كرم تغازل الملك محمد السادس بوصلة رقص وموال باسمه (فيديو)

تقارير

ابتزاز إسرائيلي يفخِّخ مسار التطبيع مع المغرب.. ماذا يحدث في الغرف المغلقة؟

الهدهد

ملك المغرب يثير جدلا بحديثه عن الفتنة العابرة للحدود.. ماذا يقصد؟

الهدهد

صحيفة تروج لـ الدعارة الراقية في الدار البيضاء وتثير غضب المغاربة

تقارير

موقع “أفريك”: عبدالمجيد تبون بجانب جنين ومحمد السادس لا يريد إثارة غضب إسرائيل!

الهدهد

لماذا رفض تبون وشنقريحة ترقية اللواء جبار مهنا لمنصب رئيس المخابرات وما علاقة المغرب؟!

الهدهد

يخت محمد السادس يبحر في مياه سبتة ويعيد للأذهان واقعة كادت تسبب أزمة دولية (شاهد)

حياتنا

مريم حسين في إطلالة أنثوية صارخة بفستان مفتوح من الصدر حتى السرة كشف المستور (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد تتويجها بالذهبية.. هل بطلة الجزائر إيمان خليف متحولة جنسيا؟ (شاهد)

حكم سجن ديما صادق يثير جدلا في لبنان و”العفو الدولية” تدخل على الخط

رجل يقطع عضوه الذكري بسبب “أصوات في رأسه” طلبت ذلك وإلا فسيواجه عواقب وخيمة!

تركي آل الشيخ يجري جراحة حرجة في نيويورك.. هل حقا يصارع الموت؟

شقيقة مروة راتب تنهار من البكاء وتوجه رسالة مؤثرة بعد إبعاد شقيقتها عن الإمارات (فيديو)

هل تعاني من رعشة في إصبع الإبهام؟ اعرف الأسباب

رد فعل مفاجئ من أحلام حين اكتشفت أن فتاة تصورها سراً مع زوجها! (فيديو)

عقب انتهاء عطلته.. نيمار يتعرض لانتكاسة جديدة مع باريس سان جيرمان

5 أخطاء تقوم بها عند الانتقال إلى مدينة جديدة دون إدراك منك..

تفاعل وسخرية من شاب سعودي دعا مواطني بلاده للتعلم من المصريين (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC