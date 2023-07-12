الأربعاء, يوليو 12, 2023
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ماذا تعرف عن قطار بوتين الشبح والمدّرع؟!.. حصن يمشي على القضبان (شاهد)

تقارير أشارت إلى أن القطار يخضع حاليا لعملية تجديد بتكلفة 60 مليون جنيه استرليني تتضمن إنشاء سينما وعربة صحية جديدة

كتب سالم حنفي
ماذا تعرف عن قطار بوتين الشبح والمدّرع؟!.. حصن يمشي على القضبان
قطار بوتين الشبح
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وطن- كشفت تقارير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخذ يستخدم بشكل متزايد في تنقلاته داخل روسيا في الفترة الماضية القطار “الشبح” الفاخر والمدرع الذي يحتوي على منتجع صحي خاص به.

وكشفت التقارير عن المواصفات المذهلة التي يتميز بها القطار الذي ينقل فلاديمير بوتين بين مواقع سرية في جميع أنحاء روسيا ، حيث يتميز بحمام تركي به “دش فاخر” يتضمن وضع “رغوة عطرية” بتكلفة 3.75 مليون جنيه إسترليني.

ويضم القطار أيضا صالة رياضية وصالون تجميل ، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملفات المرتبط بالسياسي المعارض ميخائيل خودوركوفسكي، نقلت تفاصيله صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

غرفة عناية مركزة

ويحتوي القطار أيضًا على “آلات خاصة لمكافحة الشيخوخة” بالإضافة إلى جهاز التنفس الصناعي للرئة ومزيل الرجفان وجهاز مراقبة المريض – “بعبارة أخرى – كل ما تحتاجه لجهاز ER محمول”.

ولفت التقرير إلى أن القطار المدرع – الذي يخضع حاليًا للتجديد بميزانية تقدر بـ 60 مليون جنيه إسترليني – لا يمكن تتبعه بالطريقة التي يمكن بها تتبع طائرته ، ومن الخارج يشبه الخدمات الأخرى التي يستخدمها مواطنوه.

وفي هذا السياق، قال خبير في السكك الحديدية يدعى “ديمتري”: “إنها ليست رفاهية بسيطة ، إنها رفاهية فائقة”.

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فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

درع من المستوى III +

وقال: “دش ، ومرحاض كامل الحجم ، وهاتف ، وتلفزيون عملاق من باناسونيك ، وأقراص DVD ، ومشغلات VHS ، على سبيل المثال لا الحصر. كل شيء انتهى بالخشب الطبيعي”.

وذكر التقرير أن “الدرع لا يغطي القطار بأكمله ، بل أجزاء منه”. “الدرع من المستوى III + ، والذي يقاوم الطلقات من بندقية AK-47 أو SVD.

كما أن العربات بها أيضًا ثغرات لإرجاع النيران، وبعض الغرف محمية من التنصت، في حين تحتوي غرفة التجميل على “حماية للأجهزة من تسرب المعلومات الصوتية”.

قطار بوتين الشبح
قطار بوتين الشبح

هاتف آمن

ويحتوي القطار أيضًا على خط هاتف آمن مخصص، في حين ستشمل النسخة المطورة للقطار المدرع سينما قطار وعربة صحية جديدة – ربما إشارة إلى أن صحة بوتين أقل أقل مما كانت عليه.

القطار الشبح

من جانبه، وصف المصور الروسي الذي غادر روسيا لدواعي امنية ميخائيل كوروتكوف، القطار قائلا:”هناك قطار شبح على السكك الحديدية الروسية ولا يمكن العثور عليه في أي جداول زمنية أو في الأنظمة العامة.”

وأكد على ان نوافذه مظللة ، والقاطرات ليس لها أرقام وهوياتها”، موضحا أن جميع القطارات العادية الأخرى تتحرك بعيدًا عن طريقه.

قطار بوتين الشبح والمدّرع
قطار بوتين الشبح والمدّرع

مسار القطار الأهم

ووفقا للصحيفة، فإن فلاديمير بوتين هو “المسافر الرئيسي” على متن القطار الذي يمكنه إيصاله إلى قصر فالداي الخاص به الذي يتقاسمه مع حبيبته ألينا كابيفا ، أو منتجع Gelendzhik على قمة جرف البحر الأسود الذي تبلغ تكلفته مليار جنيه إسترليني، في حين أن كلاهما مجهز بمخابئ نووية.

وقد تم بناء محطات خاصة لمواقع بوتين الرئيسية بما في ذلك محل إقامته الرئيسي في منطقة موسكو نوفو أوغاريوفو.

بعض العربات تزن 100 طن

ولفتت الصحيفة إلى أن باحثين من مركز الملفات قاموا بغربلة 25000 صفحة من الوثائق لإنشاء روابط لبناء القطار وصيانته، موضحين أنه يسافر بسرعة 100 ميل في الساعة ، مشيرة إلى انه ليس الأسرع بسبب وزن درعه، حيث تزن بعض العربات 100 طن.

ومن المتوقع أن تكون النسخة الجديد من القطار بعد تطويره أسرع حتى 124 ميلاً في الساعة ويمكنه تعقب أي طائرة.

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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