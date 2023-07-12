الأربعاء, يوليو 12, 2023
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رياضة

لابورتا يُكذب ميسي.. ماذا قال بحق البرغوث؟!

لابورتا: الجميع أراد عودة ميسي إلى برشلونة هذا الصيف لكنه اختار إنتر ميامي

كتب فارس أبو شيحة
لابورتا يكذب ميسي
لابورتا يكذب ميسي
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وطن- رد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على سؤال عدم تلقي البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضاً رسمياً من قبل النادي الكتالوني هذا الصيف، بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال لابورتا عن حديث ميسي بأنه لم يتلقى عرضاً من قبل ناديه الأسبق برشلونة للعودة إلى بيته هذا الصيف، ” يا رجل، لقد حصلنا على تفويض من اتحاد الليغا على بنود عقد ليونيل ميسي، حيث ناقشنا على كل تفاصيله مع وكيل أعمال اللاعب خورخي ميسي”.

لابورتا يكذب ميسي

وعن سؤاله حول عودة ميسي لارتداء قميص برشلونة من جديد؟!، ليرد رئيس برشلونة لابورتا، ” الأمر أصبح صعباً، ولكن هذا السؤال متروك للاعب. لقد أراد الجميع عودته هذا الصيف، فهو يتمتع بموهبة استثنائية ويعتني بنفسه وحاسم. كما تابعناه في كأس العالم الأخيرة”.

رئيس برشلونة لابورتا
رئيس برشلونة لابورتا

وكان البرغوث ميسي، قد انتقل إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان. هذا الصيف، مفضلاً ذلك على حساب عرض الهلال السعودي المغري، والعودة إلى نادي برشلونة.

رئيس برشلونة لابورتا  

وفي السياق ذاته، أوضح الإسباني لابورتا بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي كان قريباً جداً من العودة إلى برشلونة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وتابع حديثه لابورتا، في تصريح صحفي نشر في صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، ” قدمنا كل الحلول الممكنة، لاستعادة ميسي، إلا أنني وضعت مصلحة النادي فوق الأفضل في العالم”.

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كما وأضاف، ” لقد اتفقنا جميعاً على كل شيء، الإدارة وميسي ووالده، لكن الإيقاع كان مختلف. وأردنا تجنب تكرار السلبيات، بما يتوافق ذلك مع لوائح اللعب المالي النظيف”.

ميسي
ميسي

واستكمل، ” مر بعض الوقت، تم الاتفاق على العقد بشكل كامل، لكن خورخي تحدث معي. وأخبرني بأن ليو قرر الانضمام إلى إنتر ميامي، لأنه قضى أوقاتاً صعبة مع باريس سان جيرمان، وتعرض لضغوط كبيرة”.

وختم حديثه، ” علاقتي مع ليونيل ميسي جيدة في الوقت الحالي، كما وأتمنى التوفيق له مع إنتر ميامي، كما وسيبقى برشلونة بيته. لقد انقطعت العلاقات معه بانتقاله إلى باريس. والآن عادت لمسارها الصحيح”.

خوان لابورتا
خوان لابورتا

يذكر بأن عقد ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي. يمتد لمدة 3 مواسم ( أي حتى صيف عام 2026). وفق ما ذكرته التقارير الصحفية في وقت سابق.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو

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