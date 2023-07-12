كابتن طائرة لبنانية يشعل مواقع التواصل بتقدمه للزواج من إحدى المسافرات.. هكذا ردت عليه (شاهد)

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مؤثر لكابتن طائرة لبنانية أثناء مفاجئته إحدى المسافرات وتقدمه لطلب الزواج منها.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه بينما كانت الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران اللبنانية تستعد للإقلاع، حتى أمسك الطيار الجالس في قمرة القيدة المايكروفون ليكشف عن طلبه.

وبينما كانت الفتاة جالسة على الكرسي المخصص لها، حتى سمعت الطيار يطلب يدها معربا عن أمنيته بأن تكون شريكة حياته.

موافقة فورية

ووسط تأثر شديد وتعبيرات عن عدم تصديقها للأمر، عبرت الفتاة عن موافقتها على الفور ثم اتجهت لغرفة القيادة فخرج منها كابتن الطائرة ممسكا الخاتم وسط تصفيق الركاب وحماسهم.

وأظهر الفيديو لحظة احتضان الطيار والفتاة لبعضهما البعض قبل أن يقوم بإلباسها الخاتم الذي اختاره لها.

كابتن طائرة لبنانية يفاجئ حبيبته بطلب الزواج منها على متن رحلة.

❤️❤️❤️❤️🥰❤️🥰❤️#قليل_من_الحب ❤️ pic.twitter.com/B78cYuq0A2 — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) July 12, 2023

تفاعل واسع من قبل المغردين

ولاقي الفيديو المتداول ردود أفعال إيجابية من قبل المغردين الذيي عبروا عن أمنياتهم لهما بالسعادة.

كما اشادت بعض المغردات بما فعله كابتن الطائرة، مؤكدات على ان الرجل إذا ما احب فإنه يقوم بكسر كل القوانين الاجتماعية ليحظى بمن يحب.