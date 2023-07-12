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كابتن طائرة لبنانية يشعل مواقع التواصل بتقدمه للزواج من إحدى المسافرات.. هكذا ردت عليه (شاهد)

الفتاة عبرت عن اندهاشها قبل أن تبدي موافقتها وتركض نحو كابتن الطائرة وتحتضنه

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
كابتن طائرة لبنانية يشعل مواقع التواصل بتقدمه للزواج من إحدى المسافرات.. هكذا ردت عليه
كابتن طائرة لبنانية

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مؤثر لكابتن طائرة لبنانية أثناء مفاجئته إحدى المسافرات وتقدمه لطلب الزواج منها.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه بينما كانت الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران اللبنانية تستعد للإقلاع، حتى أمسك الطيار الجالس في قمرة القيدة المايكروفون ليكشف عن طلبه.

وبينما كانت الفتاة جالسة على الكرسي المخصص لها، حتى سمعت الطيار يطلب يدها معربا عن أمنيته بأن تكون شريكة حياته.

موافقة فورية

ووسط تأثر شديد وتعبيرات عن عدم تصديقها للأمر، عبرت الفتاة عن موافقتها على الفور ثم اتجهت لغرفة القيادة فخرج منها كابتن الطائرة ممسكا الخاتم وسط تصفيق الركاب وحماسهم.

وأظهر الفيديو لحظة احتضان الطيار والفتاة لبعضهما البعض قبل أن يقوم بإلباسها الخاتم الذي اختاره لها.

كابتن طائرة لبنانية
كابتن طائرة لبنانية

تفاعل واسع من قبل المغردين

ولاقي الفيديو المتداول ردود أفعال إيجابية من قبل المغردين الذيي عبروا عن أمنياتهم لهما بالسعادة.

كما اشادت بعض المغردات بما فعله كابتن الطائرة، مؤكدات على ان الرجل إذا ما احب فإنه يقوم بكسر كل القوانين الاجتماعية ليحظى بمن يحب.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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