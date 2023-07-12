فيديو لاحتفالات الخريجين يصدم الكويتيين بسبب ما فعلوه في شارع مزدحم

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وطن – انتشر مقطع فيديو، أثار صدمة بين الكويتين، لاحتفالات بعض خريجي الجامعات، حيث حولوا أحد الشوارع إلى مسرح من الفوضى.

ومارس بعض الشباب، التفحيط في منطقة مزدحمة بالسيارات التي شوهدت وهي متكدسة بشكل كبير.

لكم التعليق :

• جانب من احتفالات الطلبة المتخرجين. pic.twitter.com/GsDjjutmAK — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) July 11, 2023

أثارت هذا اللقطات، حالة من الغضب في الكويت الذين شبهوا المشهد بأعمال شغب وليس احتفالات بالتخرج.

كما أثيرت انتقادات كبيرة لعقلية الشباب الذي يمثّل جيل المستقبل، ووصف الكثيرون هذه المشاهد بأنه تنم عن همجية.

اعتماد طلبة البعثات الخارجية

في شأن تعليمي آخر، اعتمد وزير التعليم الكويتي حمد العدواني، قبول 3454 طالباً وطالبة من الحاصلين على الثانوية في خطة البعثات الخارجية لعام 2023 – 2024.

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قالت الوزارة في إحصائية خطة البعثات الخارجية السنوية لعام 2023 – 2024، إن المقبولين في التخصصات الطبية بلغوا 710 طلاب وطالبات، وفي التخصصات الهندسية 745 طالبا وطالبة، وفي التخصصات الطبية المساعدة 797 طالبا وطالبة، وفي التخصصات الأخرى 1202 طالب وطالبة.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد المقبولين في التخصصات الطبية توزعت بين 565 طالباً وطالبة في الطب البشري، و320 طالبا وطالبة بالصيدلة، و145 طالبا وطالبة في طب الأسنان.