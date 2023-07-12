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شقيقة مروة راتب تنهار من البكاء وتوجه رسالة مؤثرة بعد إبعاد شقيقتها عن الإمارات (فيديو)

صدر الحكم على إثر بث مروة راتب مقطعا مصورا يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة في الإمارات

كتب رفيف عبدالله
شقيقة مروة راتب تنهار من البكاء وتوجه رسالة مؤثرة بعد إبعاد شقيقتها عن الإمارات (فيديو)
مروة راتب
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشقيقة الفنانة السورية مروة راتب، والتي تم إبعادها مؤخراً من الإمارات بعد سنوات من الإقامة هناك.

وظهرت نغم راتب، شقيقة مروة راتب، بالفيديو وهي تبكي وتعتذر نيابة عن شقيقتها مما بدر منها من إساءة.

شقيقة مروة راتب
مروة راتب

خانها التعبير

وقالت نغم إن شقيقتها مروة لم تقصد الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة.

وأوضحت شقيقة مروة راتب أن الأخيرة خانها التعبير، وكانت تقصد فقط تشجيع المرأة على العمل والاعتماد على نفسها.

خطاب كراهية

وكانت محكمة جنايات أبوظبي، الخميس، قد قضت بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد من الإمارات لمقيمة سورية بتهمة إثارة خطاب الكراهية.

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وبينما ألمح الحكم لاسمها بالحروف الأولى منه “م.ر.ع” أكد العديد من النشطاء أن المؤثرة المقصودة هي المشهورة مروة راتب.

وصدر الحكم على إثر بث راتب مقطعا مصورا عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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