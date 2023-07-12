الأربعاء, يوليو 12, 2023
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حياتنا

سيدة تكتشف كاميرا للتجسس في أحد الفنادق بمكان لا يمكن توقعه! (فيديو)

مغردون أشاروا لأسماء عدد من التطبيقات الإلكترونية التي يمكنها الكشف عن مكان الكاميرات في المكان

كتب سالم حنفي
سيدة تكتشف كاميرا للتجسس في أحد الفنادق بمكان لا يمكن توقعه! (فيديو)
مكان غير متوقع لوجود كاميرات التجسس في الفنادق
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وطن– انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يكشف عن حيلة جديدة يلجأ لها ضعيفي الأنفس، وربما أجهزة المخابرات لتصوير مرتادي الفنادق وهم عراة، بهدف التجسس والابتزاز.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع بهدف تنبيه مرتادي الفنادق لجوء المتجسسين لوضع الكاميرا في مكان لا يمكن لشخص توقعه إطلاقا، بما يضمن أيضا أن يتم تصوير الشخص وهو عاري.

وكشفت السيدة التي وثقت الفيديو، بأن المتطفلين قاموا بوضع كاميرا التجسس في “خلاط” أو “موزع” مياه الدش المخصص للاستحمام داخل أحد الفنادق.

كما تعمد القائمين على هذا العمل بوضع الكاميرا في الثقب المخصص لمكان المسمار الذي يربط مقبض الخلاط، وفي حالة وضع المقبض على المنتصف بما يتيح للمستخدم مياه معتدلة في درجة حرارتها، تبدأ في تصوير الشخص.

تطبيقات متخصصة لكشف كاميرات التجسس

ومع تداول الفيديو انتشاره، بدأ المغردون بتداول أسماء عدد من تطبيقات الموبايل المتخصصة لكشف مثل هذه الكاميرات التي يتم زرعها في أماكن غير متوقعة.

كاميرات تجسس
بدأ المغردون بتداول أسماء عدد من تطبيقات الموبايل المتخصصة لكشف مثل هذه الكاميرات

واقترح المتابعون على مستخدمي الفنادق استخدام تطبيق “ديتيكتور”، أو تطبيق “فينغ” لاكتشاف كاميرات التجسس المزروعة في المكان قبل أن يقوموا بفعل أي شيء داخل غرفة الفندق.

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كاميرات تجسس
أحد هذه الكاميرات يكون على شكل مقبس الكهرباء

أشكال متنوعة لكاميرات التجسس

كما استعرض البعض منهم مجموعة من أشكال الكاميرات التي يتم استخدامها للتجسس داخل الفنادق، موضحين أن أحد هذه الكاميرات يكون على شكل مقبس الكهرباء، وأخرى تكون على شكل شماعة لتعليق الملابس.

كاميرات تجسس
كاميرا تجسس في صنبور المياه
كاميرات تجسس
أماكن غير متوقعة للتجسس

 

المصدررصد ومتابعة وطن

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