الأربعاء, يوليو 12, 2023
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زوجته طلبت الطلاق بعد إصابته بشلل رباعي.. أبكى الجميع برده المفاجئ

ظهر السعودي الذي اتضح أنه يدعى رمزي عجيبي، وهو يمتدح زوجته بشدة من على سرير المرض ويصفها بأنها كانت إنسانية عظيمة ويبرر لها طلبها الطلاق منه

كتب خالد الأحمد
رمزي عجيبي
السعودي رمزي عجيبي
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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سعودي على فراش المرض، بعد أن أصيب بالشلل الرباعي وهو يمتدح زوجته التي طلبت الطلاق معرباً عن تفهمه لطلبها.

وظهر الرجل في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع، وهو يقول إن كثيراً من الناس لاموا زوجته لأنها طلبت الطلاق، ولا يعرفون أنها كانت إنسانية عظيمة-حسب وصفه-

وأضاف أن أحداً لا يعلم بأسرار البيوت وما يجري داخلها. واستدرك أن طلب زوجته حق شرعي لا ينكره أحد، وتابع : “زوجتي كانت عظيمة ولا زالت وكانت تشجع أبنائي وتحثهم على بر أبيهم”.

فيديو مؤثر لسعودي مصاب بالشلل.. زوجته طلبت الطلاق

وأضاف فيما بدا عنقه موصولاً بجهاز التنفس الاصطناعي:”أنتم تعرفون مشاكل وتأثيرات الطلاق على الأبناء والنفقة وأشياء كثيرة، ولكن أم زياد -لقب زوجته- رغم أنها أصبحت على ذمة رجل آخر إنسانة ذات أخلاق ودين ومن عائلة لها قيمة اجتماعية”.

وتابع الشخص المبتلى: “صحيح أننا انفصلنا ولكن لا يعني ذلك أن أنكر فضلها” مستشهداً بقوله تعالى:” ولا تنسوا الفضل بينكم”.

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وأردف :” أبنائي يعيشون بسعادة ولم يشعروا بالفرق بعد الطلاق لحسن تربيتها وأخلاقها النبيلة”.

وأظهر مشهد تال من الفيديو أحد أبناء المريض يجلس بجانبه ويرمقه بنظرات تحمل كل مشاعر البنوة والحب.

وتمكنت “وطن” من كشف اسم وهوية صاحب الفيديو واتضح أنه يدعى “رمزي عجيبي” وهو من أصحاب الهمم، وعلق على حسابه في تويتر عن نفسه قائلاً : “مجرد رجل قُدرَ عليهِ أن يكون من ذوي الهمم صانع محتوى يبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس الجميع”.

وبحسب معلومات تداولها نشطاء تعرض رمزي المتحدر من مدينة جازان السعودية لحادث سيارة عام 2015، مما تسبب له بقطع الحبل الشوكي، وكسر في الفقرات العنقية السادسة والسابعة مع ضعف في الأطراف الأربعة، مما تسبب في فقدان وعيه وعجزه التام عن الحركة.

وعمل قبل إصابته موظفاً في الخدمات الأرضية بالخطوط السعودية بمنطقة جازان، وبرغم الظروف الصعبة التي مرت به إلا أنه اعتاد أن يبعث الفرح والإيجابية من على سريره الأبيض.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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