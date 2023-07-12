زوجة زيلينسكي تُحرجه وتعابير وجهه تتغير.. أراد لمسها ففاجأته (فيديو)

- Advertisement -

وطن – أشعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا مواقع التواصل الاجتماعي بعد حدوث موقف محرج خلال قمة الناتو الأخيرة. وقع الموقف الحرج أثناء محاولة التقاط صورة للرئيس الأوكراني وزوجته إلى جانب رئيس ليتوانيا وزوجته.

الموقف المحرج الذي انتشر كالنار في الهشيم، ظهر خلاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع زوجته، أثناء التقاط صورة لهما إلى جانب رئيس ليتوانيا وزوجته خلال قمة “الناتو“، حيث كان زيلينسكي يحاول جاهداً إمساك يد زوجته بينما كانت تُصرّ على سحبها.

لم يتمكن الرئيس وزوجته من إخفاء الحرج الذي شعرا به، حيث بدت التعابير على وجهيهما واضحة للجميع. رغم ذلك، حاول الزوجان الاستراحة بضحكة وتجاوز الموقف بأقل قدر من الإحراج الممكن.

زيلينسكي يحاول جاهدا إمساك يد زوجته وهي تسحبها.. موقف محرج ينتشر كالنار في الهشيم، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا زيلينسكا، أثناء التقاط صورة لهما إلى جانب رئيس ليتوانيا وزوجته خلال قمة "الناتو".#أوكرانيا #ليتوانيا #الناتو #فيديو #ريل #مواقف_محرجة pic.twitter.com/Hn1Y6AVhOW — RTARABIC (@RTarabic) July 12, 2023

زيلينسكي يُواصل الرهان على الناتو في قمته السنوية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى العاصمة الليتوانية “فيلنيوس“، لحضور قمة الناتو.

وقال سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني للصحفيين الأوكرانيين، أمس الثلاثاء، إن زيلينسكي وصل إلى مطار العاصمة الليتوانية.

- Advertisement -

كما وصل وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مع زيلينسكي، في محاولة من حاكم أوكرانيا لتحصيل المزيد من الدعم المُقدم بسخاء بالفعل، من قبل الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.