رصد شاكيرا مع شاب أكثر وسامة من بيكيه في لندن.. ليس لويس هاميلتون! (شاهد)

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وطن- تستمر حياة شاكيرا العاطفية مصدراً لشائعات وتوقعات كبيرة.

كانت المغنية الكولومبية في لندن نهاية الأسبوع الماضي ، مما أثار مرة أخرى شائعات عن علاقة غرامية مع لويس هاميلتون ، حيث كان الطيار يتنافس في سباق الجائزة الكبرى البريطانية.

ومع ذلك ، تم رصد شاكيرا أيضًا على أرض إنجليزية مع رجل آخر.

شاب وسيم

أثارت صور شاكيرا مع الشاب الوسيم، جدلاً واسعاً وعلق عليها الكثير من الناشطين دون معرفة من هو الشاب الغامض.

والآن ظهرت هوية ذلك الرفيق الوسيم الذي يسير مع شاكيرا في لندن. إنه ديفيد ستيوارت ، المنتج البريطاني الذي يعد معه شريكها السابق جيرارد بيكيه العديد من المشاريع الموسيقية.

كما يتضح من الصور التي نشرتها صحيفة okdiario، كانت الفنانة مبتسمة للغاية ، بمظهر مريح للغاية.

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عمل فقط

أخذت شاكيرا وديفيد استراحة من الاستوديو للخروج وقطع الاتصال لفترة ، وكذلك شراء بعض الأشياء.

ربما لتجنب الشائعات ، تحدثت شاكيرا بعد ساعات على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وكتبت المغنية مع صورة تظهر فيها مع زميلها الجديد في العمل. وهي ترتدي قبعة صفراء وسترة منقوشة: “في لندن ، أعمل مع ديفيد ستيوارت على ما يمكن أن يكون أغنيتي التالية”.

كما هو الحال دائمًا ، لم تتردد الفنانة في التوقف لتحية كل من كان ينتظرها ومنحهم أفضل ابتسامة لها.

تونينو شقيق شاكيرا

كان إلى جانب شاكيرا، شقيقها تونينو ، الذي بالإضافة إلى كونه مدير أعمالها وجزءًا من فريقها المحترف ، يمكن أن يقال إنه أصبح حارسها الشخصي الذي لا ينفصل عنها.

تونينو دائمًا إلى جانب شاكيرا ولم ينفصل عنها ، خاصة في الأشهر الأخيرة.