الأربعاء, يوليو 12, 2023
الرئيسيةحياتنارصد شاكيرا مع شاب أكثر وسامة من بيكيه في لندن.. ليس لويس...
حياتنا

رصد شاكيرا مع شاب أكثر وسامة من بيكيه في لندن.. ليس لويس هاميلتون! (شاهد)

والآن ظهرت هوية ذلك الرفيق الوسيم الذي يسير مع شاكيرا في لندن بعدما أوضحت بنفسها الأمر تجنبا للشائعات حول حياتها العاطفية

كتب رفيف عبدالله
رصد شاكيرا مع شاب وسيم في لندن.. ليس لويس هاميلتون!
شاكيرا
- Advertisement -

وطن- تستمر حياة شاكيرا العاطفية مصدراً لشائعات وتوقعات كبيرة.

كانت المغنية الكولومبية في لندن نهاية الأسبوع الماضي ، مما أثار مرة أخرى شائعات عن علاقة غرامية مع لويس هاميلتون ، حيث كان الطيار يتنافس في سباق الجائزة الكبرى البريطانية.

ومع ذلك ، تم رصد شاكيرا أيضًا على أرض إنجليزية مع رجل آخر.

شاب وسيم

أثارت صور شاكيرا مع الشاب الوسيم، جدلاً واسعاً وعلق عليها الكثير من الناشطين دون معرفة من هو الشاب الغامض.

والآن ظهرت هوية ذلك الرفيق الوسيم الذي يسير مع شاكيرا في لندن. إنه ديفيد ستيوارت ، المنتج البريطاني الذي يعد معه شريكها السابق جيرارد بيكيه العديد من المشاريع الموسيقية.

شاكيرا وديفيد ستيوارت
شاكيرا وديفيد ستيوارت

كما يتضح من الصور التي نشرتها صحيفة okdiario، كانت الفنانة مبتسمة للغاية ، بمظهر مريح للغاية.

- Advertisement -

عمل فقط

أخذت شاكيرا وديفيد استراحة من الاستوديو للخروج وقطع الاتصال لفترة ، وكذلك شراء بعض الأشياء.

ربما لتجنب الشائعات ، تحدثت شاكيرا بعد ساعات على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وكتبت المغنية مع صورة تظهر فيها مع زميلها الجديد في العمل.  وهي ترتدي قبعة صفراء وسترة منقوشة: “في لندن ، أعمل مع ديفيد ستيوارت على ما يمكن أن يكون أغنيتي التالية”.

شاكيرا وديفيد ستيوارت
نفت الكولومبية الشائعات بصورة وتوضيح

كما هو الحال دائمًا ، لم تتردد الفنانة في التوقف لتحية كل من كان ينتظرها ومنحهم أفضل ابتسامة لها.

تونينو شقيق شاكيرا

كان إلى جانب شاكيرا، شقيقها تونينو ، الذي بالإضافة إلى كونه مدير أعمالها وجزءًا من فريقها المحترف ، يمكن أن يقال إنه أصبح حارسها الشخصي الذي لا ينفصل عنها.

تونينو دائمًا إلى جانب شاكيرا ولم ينفصل عنها ، خاصة في الأشهر الأخيرة.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

شاكيرا تفيض أنوثة بجلسة مثيرة داخل المصعد بفستان مكشوف الصدر! (شاهد)

حياتنا

الحياة السرية لوالدة شاكيرا ولماذا اختارت لابنتها اسماً ذا أصل عربي؟

حياتنا

شاكيرا تدعم لويس هاميلتون في سباقه الأهم بملابسها الداخلية (شاهد)

حياتنا

شاكيرا في موقف مخيف بعد سقوطها في المياه أثناء التزلج ومدربها يهرع لإنقاذها (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تكشف لأول مرة كيف علمت بخيانة بيكيه.. تفاصيل صادمة!

حياتنا

كلارا شيا تنافس شاكيرا في الإثارة.. ارتدت فستاناً في حفل زفاف شقيق بيكيه هذا ثمنه (شاهد)

حياتنا

عرافة شهيرة تكشف تنبؤات جديدة وصادمة عن شاكيرا .. حامل وهذا هو الأب والأسوأ قادم!

حياتنا

توم كروز يتغزل بفخذي شاكيرا رغم طلبها أن يتوقف!

حياتنا

أغنية شاكيرا الجديدة رسالة قاسية لبيكيه: “استخدم يدك معي واترك الهاتف”!

حياتنا

شاكيرا غارقة في الحب.. ما قالته عن لون بشرة هاميلتون مقارنة بـ بيكيه صادم!

حياتنا

زفاف بيكيه وكلارا شيا سيكون في هذا الموعد.. لماذا لم يفعلها مع شاكيرا أبداً؟!

حياتنا

مداعبة بين شاكيرا وهاميلتون تؤكد علاقتهما وإعلان “بطاطس” يحسم الأمر! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أجبرها على عقد سرية بمبلغ ضخم.. الكشف عن صورة والدة ابن رونالدو الأكبر (شاهد)

هل يمكنك تخيل المعاناة من الفواق لمدة 68 عامًا؟ قصة غريبة لرجل عانى منها حتى الممات

لتجنب الاختراق .. 8 كلمات مرور يجب ألا تستخدمها على الإنترنت أبدًا

مريم الدباغ تستعرض جسدها بالبكيني في أشهر فنادق الجزائر (فيديو)

ضابط شرطة مصري يقتل مواطناً والأهالي يحاصرون القسم والجيش يتدخل (شاهد)

ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 في مهب الريح.. لماذا؟

صور باربي الجديدة.. لماذا أثارت غضب الشعوب العربية؟ (شاهد)

أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يبتكر أقصر اختبار ذكاء في العالم.. (الإجابات)

صورة وتسجيلات صوتية لإسرائيلي مختطف في إثيوبيا تفجر مفاجآت صادمة

أهم 5 مهارات مطلوبة للتوظيف في عام 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC