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فتحة فلوريدا العميقة التي ابتلعت رجلا وغرفة نومه تفتح أبوابها من جديد

ابتلعت الحفرة التي يبلغ ارتفاعها 100 قدم جيفري بوش في عام 2013. ولم يره أحد منذ ذلك الحين

كتب ايمان الباجي
فتحة فلوريدا العميقة التي ابتلعت رجلا وغرفة نومه تفتح أبوابها من جديد
فتحة فلوريدا
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وطن- نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن فتحة فلوريدا التي فتحت من جديد أبوابها والتي يبلغ عرضها 12 قدمًا، وهي دوامة هائلة ابتلعت رجلاً أثناء نومه في عام 2013 ولم يتم العثور عليه منذ ذلك الوقت.

وفقا للصحيفة، قال عدداً من كبار المسؤولين إن هذه هي المرة الثالثة التي تفتح فيها الحفرة أبوابها.

ويقول مسؤولو مقاطعة هيلزبره إنهم تلقوا مكالمة في حوالي الساعة 4.30 مساءً حول خبر فتحها مرة أخرى وتم استدعاء طواقم الإطفاء ونوابهم إلى الموقع.

سقوط رجل في حفرة أسفل غرفة نومه

ابتلعت هذه الحفرة التي يبلغ ارتفاعها 100 قدم جيفري بوش البالغ من العمر 36 عامًا في عام 2013. ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

كان جيفري نائمًا في غرفة نومه في الوقت الذي انفتحت فيه الحفرة وانهارت الأرضية تحته.

وروى جيرمي شقيق الضحية وكان داخل المنزل وقت وقوع الحادث تفاصيل الواقعة قائلا إنه سمع صوتا مدويا  ثم سمع أخاه يطلب المساعدة.

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وأضاف أنه قفز إلى داخل الحفرة لكنه لم يتمكن من رؤية أخيه.

وقال والدموع في عينيه “كانت الأرضية لا تزال تنهار والمكان لا يزال يتصدع ويسقط. لكنني لم أهتم. أردت إنقاذ أخي”.

سقوط رجل في حفرة أسفل غرفة نومه
كان جيفري نائمًا في غرفة نومه في الوقت الذي انفتحت فيه الحفرة وانهارت الأرضية تحته

ونظرًا لعدم وجود علامة على ظهور جيفري منذ ذلك اليوم، يُفترض أنه توفي.

الحفرة تفتح فمها مرة أخرى

في عام 2013، بعد الحادث بوقت قصير، تمت معالجة الحفرة باستخدام طريقة مصممة لتقليل الخطر على المناطق المحيطة من خلال احتواء أي إعادة فتح في المستقبل إلى الموقع الأصلي ومنع توسيع الفتحة.

عالجت المقاطعة هذه الحفرة للمرة الثانية في عام 2015 بعد أن فتحت مرة أخرى.

تقع الحفرة في ملكية محافظة في 240 Faithway Drive في سيفنر وهي مغلقة للجمهور ومؤمنة بطبقتين من السياج.

من جهته، قال جون بول لافانديرا، مدير قسم إنفاذ القانون في هيلزبره، إنه لا يوجد دليل على أن الحفرة التي يبلغ عرضها 30 قدما (9 أمتار) و عمقها 20 قدما (6 أمتار) قد نمت بين عشية وضحاها، وقال إنه ليس من غير المألوف أن تفتح بهذه الطريقة.”

فتحة فلوريدا
تقع الحفرة في ملكية محافظة في 240 Faithway Drive في سيفنر وهي مغلقة للجمهور ومؤمنة بطبقتين من السياج

مضيفا:”هذا شيء خارج عن سيطرتنا بالكامل. هذا شيء من الطبيعة الأم. هذا ليس سيناريو من صنع الإنسان، لكن لدينا خطة جاهزة ولدينا الخبراء المناسبون في هذا المكان.”

يذكر أن فلوريدا عرضة لمثل هذه الحفر لأن هناك كهوف تحت الأرض من الحجر الجيري المسامي الذي يتحلل بسهولة في الماء.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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