جنس وطقوس ماسونية.. مفاجأة عن حفل ترافيس سكوت الشيطاني عند الأهرامات (شاهد)

وطن – رداً على الحفل الفني المشبوه المتوقع إقامته عند سفح أهرامات الجيزة في مصر، بعد أيام لفنان الراب الأمريكي “ترافيس سكوت”، دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة كبرى لإلغاء الحفل واصفين الفنان المثير للجدل بـ “مطرب الشياطين”.

وظهر هاشتاغ بعنوان “إلغاء حفل ترافيس سكوت” على “تويتر”، بعد انتشار أخبار الحفل في الأهرامات، وضمت التغريدات المنشورة صوراً ومعلومات عن طقوس غريبة وحالات وفاة وقعت في حفلات سكوت السابقة، واتهامات له أنه يسخر حفلاته من أجل إقامة “طقوس شيطانية” يتخللها ممارسات جنسية وطقوس ماسونية.

وكان الرابر العالمي ترافيس سكوت أعلن منذ أيام عن موعد حفله القادم الذي سيقام في مصر، وتحديداً عند “سفح الأهرامات” في 28 يوليو الجاري، مشيراً إلى أن هذا الحفل سيرافقه موعد إطلاق ألبومه الجديد “يوتوبيا”.

وتم الكشف عن أسعار تذاكر الحفل، حيث قسمت إلى فئتين: الأولى VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري، والفئة الثانية Premium بقيمة 4 آلاف جنيه مصري، ومنع دخول من هم أقل من 16 عاما.

ونشر ترافيس سكوت على صفحته في “تويتر” صورة بوستر الحفل الذي بدا أشبه بإشارات ورموز الماسونية، وعلق عليه: “يوتوبيا تعيش في الأهرامات لايمكن الانتظار”.

UTOPIA LIVE AT THE PYRAMIDS

CANT WAITTTT TO SEE YA

TICKETS https://t.co/1X8uAoaRh6 pic.twitter.com/jstKuL3pFr

— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 9, 2023