الأربعاء, يوليو 12, 2023
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تركي آل الشيخ يجري جراحة حرجة في نيويورك.. هل حقا يصارع الموت؟

رئيس الهئية العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ أكد أن الصورة المتداولة غير حقيقية وطمأن متابعيه حول حالته الصحية، فيما تمنى نادي ألميريا له الشفاء العاجل كاشفا عن جراحة حرجة أجراها

كتب فهمي الورغمي
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ على سرير مستشفى وبحالة صحية حرجة
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وطن – تفاعل المستشار بالديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، مع صورة له وهو مستلقٍ على فراش طبيّ بأحد المستشفيات، بعد زعم تعرضه لوعكة صحية استلزمت خضوعه لعملية جراحية.

ونفى تركي آل الشيخ، وهو الذي يشغل منذ سنوات منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، حقيقة الصورة. مؤكداً أن حالته الصحية في تحسّن، فيما نشر نادي ألميريا الإسباني الذي يمكله آل الشيخ، بيانا تمنى فيه الشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه.

وأوضح تركي آل شيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، حقيقة مرضه وما ينشر حوله وخطورة وضعه الصحي قال من فيها: الحمدالله انا احسن وبخير والصورة المتداولة غير صحيحة.. واشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه في غالي او عزيز.

حقيقة مرض تركي آل الشيخ؟

وانتشرت في الساعات الماضية، صورة للمستشار تركي آل الشيخ وهو مستلقٍ بأحد مستشفيات مدينة نيويورك الأمريكية، حسب زعم بعض الصفحات، بعد خضوعه لعملية جراحية.

تركي آل الشيخ
صورة للمستشار تركي آل الشيخ وهو مستلقٍ بأحد مستشفيات مدينة نيويورك الأمريكية

ويظهر آل الشيخ في الصورة المتداولة التي حظيت بتفاعل واسع بين المغردين السعوديين، وكأنه قد خضع حديثاً لعملية جراحية دقيقة ومعقدة بسبب نوع وجودة المعدات الطبية المحيطة به، وكذلك حسب ما تكشفه المكونات الطبية الموضوعة على جسده وخاصة وجهه.

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نادي ألميريا يتمني الشفاء العاجل لتركي آل الشيخ

من جانبه أصدر نادي ألميريا الإسباني بيانا تمنى فيه الشفاء لمالكه، تركي آل الشيخ، بعد خضوعه لعملية “جراحة حرجة” بحسب ما جاء في البيان.

جاء ذلك في بيان نشره النادي على صفحته الرسمية بتويتر.

وقال النادي في بيانه: “بالنيابة عن جميع العاملين في نادي ألميريا بأكمله، نود أن تعرب عن خالص تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي بعد الجراحة الحرجة التي أجراها قبل قليل في نيويورك.”

ويذكر أن رئيس هيئة الترفيه هو أول سعودي يمتلك ناديا في إسبانيا وثاني عربي، بعد الأمير القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني مالك نادي ملقا.

ورم في المخ

يُشار أنّ تُركي آل الشّيخ كان في عام 2020 يُعاني من ورم في المخ، واستدعى ذلك سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا إلى ولاية نيويورك من أجل تلقي العلاج اللازم.

وأعلن “آل الشيخ” على حسابه في موقع تويتر، في ذلك الوقت، ومن خلال إحدى التغريدات بأنّه خضع لعملية جراحية استمرت لمدة سبع ساعات، وكان قد طمأنّ محبيه ومتابعيه بأن صحته أصبحت بخير، وعاد إلى أرض الوطن سالمًا، على حدّ قوله.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن

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