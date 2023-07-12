تركي آل الشيخ يجري جراحة حرجة في نيويورك.. هل حقا يصارع الموت؟

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وطن – تفاعل المستشار بالديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، مع صورة له وهو مستلقٍ على فراش طبيّ بأحد المستشفيات، بعد زعم تعرضه لوعكة صحية استلزمت خضوعه لعملية جراحية.

ونفى تركي آل الشيخ، وهو الذي يشغل منذ سنوات منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، حقيقة الصورة. مؤكداً أن حالته الصحية في تحسّن، فيما نشر نادي ألميريا الإسباني الذي يمكله آل الشيخ، بيانا تمنى فيه الشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه.

وأوضح تركي آل شيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، حقيقة مرضه وما ينشر حوله وخطورة وضعه الصحي قال من فيها: الحمدالله انا احسن وبخير والصورة المتداولة غير صحيحة.. واشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه في غالي او عزيز.

الحمدالله انا احسن وبخير والصوره المتداوله غير صحيحه واشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه في غالي او عزيز🇸🇦🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 12, 2023

حقيقة مرض تركي آل الشيخ؟

وانتشرت في الساعات الماضية، صورة للمستشار تركي آل الشيخ وهو مستلقٍ بأحد مستشفيات مدينة نيويورك الأمريكية، حسب زعم بعض الصفحات، بعد خضوعه لعملية جراحية.

ويظهر آل الشيخ في الصورة المتداولة التي حظيت بتفاعل واسع بين المغردين السعوديين، وكأنه قد خضع حديثاً لعملية جراحية دقيقة ومعقدة بسبب نوع وجودة المعدات الطبية المحيطة به، وكذلك حسب ما تكشفه المكونات الطبية الموضوعة على جسده وخاصة وجهه.

اللهم إنا نسألك حسن الختام#تركي_آل_الشيخ في نيويورك بالعناية المركزه يصارع الموت

هل أعد وهل أعددنا لهذه اللحظه جواباً عند الله؟

(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد). pic.twitter.com/97oIas6TYK — عماد المبيّض (@emadmabyydh) July 12, 2023

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نادي ألميريا يتمني الشفاء العاجل لتركي آل الشيخ

من جانبه أصدر نادي ألميريا الإسباني بيانا تمنى فيه الشفاء لمالكه، تركي آل الشيخ، بعد خضوعه لعملية “جراحة حرجة” بحسب ما جاء في البيان.

جاء ذلك في بيان نشره النادي على صفحته الرسمية بتويتر.

🚨نادي ألميريا يتمني الشفاء العاجل لمعالي المستشار @Turki_alalshikh pic.twitter.com/t2EUFSLvOK — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) July 11, 2023

وقال النادي في بيانه: “بالنيابة عن جميع العاملين في نادي ألميريا بأكمله، نود أن تعرب عن خالص تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي بعد الجراحة الحرجة التي أجراها قبل قليل في نيويورك.”

ويذكر أن رئيس هيئة الترفيه هو أول سعودي يمتلك ناديا في إسبانيا وثاني عربي، بعد الأمير القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني مالك نادي ملقا.

ورم في المخ

يُشار أنّ تُركي آل الشّيخ كان في عام 2020 يُعاني من ورم في المخ، واستدعى ذلك سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا إلى ولاية نيويورك من أجل تلقي العلاج اللازم.

وأعلن “آل الشيخ” على حسابه في موقع تويتر، في ذلك الوقت، ومن خلال إحدى التغريدات بأنّه خضع لعملية جراحية استمرت لمدة سبع ساعات، وكان قد طمأنّ محبيه ومتابعيه بأن صحته أصبحت بخير، وعاد إلى أرض الوطن سالمًا، على حدّ قوله.