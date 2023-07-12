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رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 قبيل قمة الأهلي والزمالك

قمة منافسات الجولة ال31 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2023
ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن- يلتقي فريق الأهلي المتوج بلقب الدوري للمرة ال43 في تاريخه، الخميس، أمام غريمه التقليدي الزمالك، في قمة منافسات الجولة ال31 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق الأهلي (المارد الأحمر)، قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم مبكراً، بعد فوز نادي سيراميكا كليو باترا على الوصيف بيراميدز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية.

الأهلي بطل الدوري المصري للمرة ال43

كما ووسع المارد الأحمر الأهلاوي فارق النقاط للمنافسة على صدارة الدوري المصري إلى 8 نقاط، مع أقرب المنافسين له فريق بيراميدز.

ولعب فريق الأهلي في 29 مباراة بالدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في 23 مباراة، كما وتعادل في 6 مباريات، فيما لم يتلقى الخسارة في أي من المباريات بالدوري الممتاز حتى الآن.

كما وستقام مباراة القمة النارية المرتقبة بين الغريمين التقليدين الأهلي والزمالك، على ملعب (ستاد القاهرة الدولي) بحضور الجماهير داخل المدرجات بعدد لا يزيد عن 10 آلاف متفرج. وفق العدد المسموح من قبل رابطة الأندية المصرية.

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وستنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، كما وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي وفلسطين.

ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024، قبيل مباراة قمة الأهلي والزمالك، في منافسات الجولة ال31 المؤجلة، كما يلي:

الأهلي  75 نقطة.

بيراميدز (الأهرام) 67 نقطة.

الزمالك 59 نقطة.

فيوتشر 58 نقطة.

المصري البورسعيدي  47 نقطة.

المقاولون العرب 43 نقطة.

إنبي  42 نقطة.

الاتحاد السكندري 42 نقطة.

فاركو 41 نقطة.

سموحة 39 نقطة.

سيراميكا كليو باترا  37 نقطة.

الزمالك المصري
الزمالك المصري

الإسماعيلي 37 نقطة.

البنك الأهلي 36 نقطة.

طلائع الجيش 36 نقطة.

نادي أسوان 33 نقطة.

غزل المحلة 33 نقطة.

الداخلية  32 نقطة.

حرس الحدود 21 نقطة.

الأهلي المصري
الأهلي المصري
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