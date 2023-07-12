الأربعاء, يوليو 12, 2023
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الهدهد

بعد تتويجها بالذهبية.. هل بطلة الجزائر إيمان خليف متحولة جنسيا؟ (شاهد)

في مارس الماضي، حُرمت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من خوض نهائي وزن 66 كيلوغراما في بطولة العالم المقامة في نيودلهي وذلك بسبب "عدم استيفاء معايير" الأهلية، وفق الاتحاد الدولي للعبة

كتب فهمي الورغمي
إيمان خليف
المُلاكِمة الجزائرية إيمان خليف
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وطن – أثار فوز المُلاكِمة الجزائرية “إيمان خليف” بعد فوزها على المغربية “أميمة لحبيب” بالميدالية الذهبية في الألعاب العربية الجارية وقائعها بالجزائر في الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري، جدلا واسعا في الأوساط المغربية حيث زعم البعض أن خليف متحولة جنسية في الأساس.

وفي أول تعليق لها بعد التتويج، قالت إيمان خليف:“شاركت سابقا في طوكيو وتحصلت على المرتبة الخامسة لأول مرة في تاريخ الملاكمة النسوية، أطمح للفوز بميدالية في الألعاب الأولمبية المقبلة”.

وواصلت حديثها قائلة “أشكر الوزير عبد الرحمان حماد وبعض الأطراف من خارج الجزائر، تنتظرنا دورة في داكار قبل المنافسة في باريس، الميدالية الذهبية وجب خطفها”.

وأضافت “نملك جمهورا كبيرا في باريس ينتظرنا وإنّ شاء الله يكون الحلم في العاصمة الفرنسية”.

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هل إيمان خليف مُـتحولة جنسياً؟

سؤال مثير للجدل رأى بعض الصحفيين والنشطاء المغاربة أن إجابته هي “نعم”. حيث كتب الإعلامي المغربي “محمد واموسي” في تعليقه على فوز خليف: “كيف يسمح الوفد الرياضي المغربي للاعبة (أنثى) في بطولة عربية بمواجهة من استبعده الاتحاد الدولي للملاكمة من بطولة العالم المقامة في نيودلهي شهر مارس الماضي بسبب ذكورته؟”.

وأضاف في تغريدة على تويتر أشار خلالها لصورة تضمّ إيمان خليف ” هذا الأخ أو الأخت (لست أدري) أقصتها اللجنة الطبية للاتحاد الدولي للملاكمة من مسابقة السيدات في بطولة العالم قبل أربعة أشهر فقط، بسبب ارتفاع هرمون الذكورة “التستوستيرون” بشكل مفرط لديها”.

أما الناشطة “صفية تسكدي” فاعتبرت هي الأخرى أن ما تعرضت له اللاعبة المغربية أمر غير منصف.

إيمان خليف
جدل حول “ذكورية” الملاكمة إيمان خليف

وقالت “الملاكمة المغربية الجميلة أميمة بلحبيب رغم الخسارة و لكن قاومت بشجاعة المتحول الجنسي ايمان خليف صاحب الهورمونات الذكورية”.

وفي السياق كتب “يوسف” مستنكرا عدم تكافؤ الفرص بين ذكر متحول جنسي وبين ملاكمة مغربية أنثى على حد تعبيره.

وقال “فضيحة كبرى الجزائر تشارك بالمتحول جنسيا إيمان إيمان ضمن منافسات الملاكمة للسيدات، بعد إستبعاده هه استبعادها من بطولة العالم للملاكمة في مارس الماضي..في نظرك كيف ستقاوم ملاكمة أمام هذا الذكر المتحول.. غريبة”.

استبعاد إيمان خليف من بطولة نيودلهي

في مارس الماضي، حُرمت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من خوض نهائي وزن 66 كيلوغراما في بطولة العالم المقامة في نيودلهي، وذلك بسبب “عدم استيفاء معايير” الأهلية، وفق الاتحاد الدولي للعبة.

إيمان خليف
استبعاد إيمان خليف من بطولة نيودلهي

وبرر الاتحاد الدولي للملاكمة قراره لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا: “استبعدت ملاكمة من الجزائر إيمان خليف من بطولة العالم “آي بي إيه” (IBA) للملاكمة بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية، وبسبب الإقصاء ستخوض الملاكمة التايلندية جانجايم سوانافينغ نهائي فئة 66 كيلوغراما”.

وتابع: “يتمسك آي بي إيه بقواعده ولوائحه بالإضافة إلى الخصوصية الشخصية والطبية للرياضيين، وبالتالي لا يمكنه الكشف عن “تفاصيل” هذا الخرق لمعايير الأهلية”.

المصدرتويتر + وكالات جزائرية ومغربية - رصد وتحرير وطن

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