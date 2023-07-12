بعد تتويجها بالذهبية.. هل بطلة الجزائر إيمان خليف متحولة جنسيا؟ (شاهد)

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وطن – أثار فوز المُلاكِمة الجزائرية “إيمان خليف” بعد فوزها على المغربية “أميمة لحبيب” بالميدالية الذهبية في الألعاب العربية الجارية وقائعها بالجزائر في الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري، جدلا واسعا في الأوساط المغربية حيث زعم البعض أن خليف متحولة جنسية في الأساس.

وفي أول تعليق لها بعد التتويج، قالت إيمان خليف:“شاركت سابقا في طوكيو وتحصلت على المرتبة الخامسة لأول مرة في تاريخ الملاكمة النسوية، أطمح للفوز بميدالية في الألعاب الأولمبية المقبلة”.

مباشر | إيمان خليف تتوج بالذهب 🥇 في الألعاب العربية …

تصريحات جديدة حول وضعبة #إيمان_خليف 🇩🇿🌎🌏🌍 pic.twitter.com/chOJigM8TK — khelifi mohamed (@khelifimes) July 11, 2023

وواصلت حديثها قائلة “أشكر الوزير عبد الرحمان حماد وبعض الأطراف من خارج الجزائر، تنتظرنا دورة في داكار قبل المنافسة في باريس، الميدالية الذهبية وجب خطفها”.

وأضافت “نملك جمهورا كبيرا في باريس ينتظرنا وإنّ شاء الله يكون الحلم في العاصمة الفرنسية”.

▶️ #الالعاب_الرياضية_العربية 2023/ #ملاكمة 🥊 :تتويج #إيمان_خليف بالميدالية الذهبية 🥇 في وزن اقل من 66 كلغ pic.twitter.com/5umLT2Q7GU — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) July 11, 2023

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هل إيمان خليف مُـتحولة جنسياً؟

سؤال مثير للجدل رأى بعض الصحفيين والنشطاء المغاربة أن إجابته هي “نعم”. حيث كتب الإعلامي المغربي “محمد واموسي” في تعليقه على فوز خليف: “كيف يسمح الوفد الرياضي المغربي للاعبة (أنثى) في بطولة عربية بمواجهة من استبعده الاتحاد الدولي للملاكمة من بطولة العالم المقامة في نيودلهي شهر مارس الماضي بسبب ذكورته؟”.

وأضاف في تغريدة على تويتر أشار خلالها لصورة تضمّ إيمان خليف ” هذا الأخ أو الأخت (لست أدري) أقصتها اللجنة الطبية للاتحاد الدولي للملاكمة من مسابقة السيدات في بطولة العالم قبل أربعة أشهر فقط، بسبب ارتفاع هرمون الذكورة “التستوستيرون” بشكل مفرط لديها”.

⛔️ كيف يسمح الوفد الرياضي المغربي للاعبة (أنثى) في بطولة عربية بمواجهة من استبعده الاتحاد الدولي للملاكمة من بطولة العالم المقامة في نيودلهي شهر مارس الماضي بسبب ذكورته ؟ هذا الأخ أو الأخت (لست أدري) أقصتها اللجنة الطبية للاتحاد الدولي للملاكمة من مسابقة السيدات في بطولة العالم… pic.twitter.com/MuTnaXB2nI — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) July 12, 2023

أما الناشطة “صفية تسكدي” فاعتبرت هي الأخرى أن ما تعرضت له اللاعبة المغربية أمر غير منصف.

وقالت “الملاكمة المغربية الجميلة أميمة بلحبيب رغم الخسارة و لكن قاومت بشجاعة المتحول الجنسي ايمان خليف صاحب الهورمونات الذكورية”.

الملاكمة المغربية الجميلة أميمة بلحبيب رغم الخسارة و لكن قاومت بشجاعة المتحول الجنسي ايمان خليف صاحب الهورمونات الذكورية 🇩🇿🤼‍♀️ pic.twitter.com/CWg65MgbIK — Sofia Taskadi 💎 (@STaskadi) July 11, 2023

وفي السياق كتب “يوسف” مستنكرا عدم تكافؤ الفرص بين ذكر متحول جنسي وبين ملاكمة مغربية أنثى على حد تعبيره.

وقال “فضيحة كبرى الجزائر تشارك بالمتحول جنسيا إيمان إيمان ضمن منافسات الملاكمة للسيدات، بعد إستبعاده هه استبعادها من بطولة العالم للملاكمة في مارس الماضي..في نظرك كيف ستقاوم ملاكمة أمام هذا الذكر المتحول.. غريبة”.

فضيحة كبرى الجزائر تشارك بالمتحول جنسيا خليف إيمان ضمن منافسات الملاكمة للسيدات، بعد إستبعاده هه استبعادها من بطولة العالم للملاكمة في مارس الماضي..

في نظرك كيف ستقاوم ملاكمة أمام هذا الذكر المتحول.. غريبة . pic.twitter.com/4wLaUtdM7W — بوسيف (@boucif_soussi) July 11, 2023

استبعاد إيمان خليف من بطولة نيودلهي

في مارس الماضي، حُرمت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من خوض نهائي وزن 66 كيلوغراما في بطولة العالم المقامة في نيودلهي، وذلك بسبب “عدم استيفاء معايير” الأهلية، وفق الاتحاد الدولي للعبة.

وبرر الاتحاد الدولي للملاكمة قراره لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا: “استبعدت ملاكمة من الجزائر إيمان خليف من بطولة العالم “آي بي إيه” (IBA) للملاكمة بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية، وبسبب الإقصاء ستخوض الملاكمة التايلندية جانجايم سوانافينغ نهائي فئة 66 كيلوغراما”.

وتابع: “يتمسك آي بي إيه بقواعده ولوائحه بالإضافة إلى الخصوصية الشخصية والطبية للرياضيين، وبالتالي لا يمكنه الكشف عن “تفاصيل” هذا الخرق لمعايير الأهلية”.