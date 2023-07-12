الأربعاء, يوليو 12, 2023
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الفنان اللبناني مايز البياع يضرب زوجته وسط الشارع ويحاول خنقها !(شاهد)

شهدت محاولة مايز البياع للعودة للساحة الفنية فشلا ذريعا

كتب فهمي الورغمي
الفنان اللبناني مايز البياع
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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم للفنان اللبناني المعروف، مايز البياع، وهو يعتدي على زوجته في وسط الشارع ويحاول خنقها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت زوجة الفنان مايز البياع وهي تجلس في الكرسي الأمامي في السيارة وتصرخ بصوت عال مؤكدة تعرضها للضرب منه، أثناء محاولته خنقها.

وبحسب الفيديو، لم يكترث الفنان مايز البياع لتوثيق تعديه على زوجته من قبل المارة، حيث خاطب مصورة الفيديو متحديا:”صوري..صوري”، لترد عله مصورة الفيديو بالقول:”خلي الناس تعرف حقيقتك”.

ويبدو من الفيديو تجمهر بعض المارة حول السيارة التي كانت تقل زوجته وهو يعتدي عليها، حيث حاول البعض منهم تهدئة الامور.

يذكر أن مايز البياع من مواليد بلدة بخعون منطقة الضنية شمالي لبناني، بدأ مسيرته الفنية مبكراً، وتحديدا بالعام 1986.

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وعمل مازن البياع لفترة في دولة الكويت، قبل أن يعود إلى وطنه الأم لبنان ويبدأ العمل في المرابع اللبنانية ويحقق من خلال عمله انتشارًا واسعًا.

الفنان اللبناني مايز البياع
الفنان اللبناني مايز البياع

أشهر ألبومات مايز البياع

و قدّم خلال مسيرته الفنية العديد من الألبومات الغنائية منها: “انت حياتي”، “كل الكلام” و”بكام الورد يا معلم”، “طيب جدا” ” اعزك” ” حبك يا عمري” هذا بالإضافة إلى ألبوم غنائي تضمن أشهر أًغنياته حمل عنوان “أشهر الأغاني”.

محاولة فاشلة للعودة

وبعد انقطاع دام لسنوت عديدة، عاد مايز البياع العام الماضي لمحبيه بأغنية جديدة نشرها عبر “اليوتيوب“، من كلمات وألحان محمد حسني، وإنتاج شركة “الراما” حملت عنوان:”آه يا حبيبي”.

وكانت الأغنية الجديدة للفنان مايز البياع بمثبة الصدمة التي جعلته يعتكف عن مواصلة العمل الفني، حيث لم يشاهد الأغنية منذ انطلاقها في سبتمبر/أيلول الماضي إلا ما يزيد قليلا عن 4 آلاف شخص.

المصدريوتيوب، انستجرام، رصد وتحرير وطن

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