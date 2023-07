الفاليرية.. ما هي اللغة التي لا يتكلم بها أحد ويتعلمها مئات الآلاف؟

- Advertisement -

وطن – إقبال غير مُـتوقع تشهده اللغة “الفاليرية” على مواقع تعلم اللغة عبر الإنترنت، أبرزها “ديولينغو”، حسب تقرير لصحيفة”الغادريان” البريطانية.

اللغة التي تحدثت بها الشخصية الخيالية “دنيرس تارغاريان” – ابنة العاصفة من أل تارغاريان، الوريثة الشرعية للعرش الحديدي والملكة الشرعية لشعوب الأندال و الأجداد و الأوائل، محررة العبيد وأم التنانين- في مسلسل الفانتازيا التاريخية “صراع العروش”، أصبحت بلا شكّ محل جذب للكثيرين حول العالم، حسب “الغارديان“.

فاللغة الفاليرية التي وُصفت في كتب الروائي الأمريكي جورج مارتن، وهو مؤلف روايات أغنية الجليد والنار، التي حقّقت أفضل مبيعات حول العالم واقتبس منها مسلسل صراع العروش، بأنها لغة حكام ترويض التنانين لإمبراطورية خيالية كانت ذات يوم عظيمة، أصبحت اليوم محل إقبال عالمي غير مسبوق.

Iranian man with ties to the country’s military is charged in “Game of Thones” hack, extortion scheme https://t.co/pDJkKa6YGs pic.twitter.com/sASoER0lYr — Bloomberg (@business) November 22, 2017

تم إدخال اللغة الفاليرية في عام 2012 في الموسم الثالث من مسلسل صراع العروش عبر عالم اللغة ديفيد جي بيترسون. وتم إطلاق أول دورة لتعلم اللغة الفاليرية على تطبيق دولينغو في عام 2017.

ما السبب وراء الرغبة في تعلم الفاليرية؟

أثار إقبال مئات آلاف الأشخاص على تعلم اللغة “الفاليرية” الخيالية التي “لا يتحدث بها أحد”، النظر مجددا إلى المدى الذي يمكن أن يصل إليه تأثير مثل ذلك المسلسل الخيالي الذي نشر هذه اللغة، مستفيدا من حاجات نفسية واجتماعية لدى متابعيه.

- Advertisement -

تعتبر الفاليرية لغة معقدة ومفصلة، تم تصميمها لشعب التارغاريان الخيالي في سلسلة روايات “الجليد والنار”، وتتميز بنظام لغوي شامل يشمل القواعد النحوية والمفردات والتراكيب الجملية. ومع أنها لغة خيالية، إلا أنها تتمتع بتنوع وعمق يشبه اللغات الحقيقية.

ومنذ ظهورها لأول مرة عام 2012، بدأ الاهتمام بالفاليرية يتزايد تدريجياً. ولكن في الآونة الأخيرة، شهدت هذه اللغة انتشارًا هائلاً على منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات الخاصة بهواة الخيال، مما أدى إلى تفاعل كبير من قبل المستخدمين الذين يرغبون في تعلمها واستخدامها في المحادثات والتفاعلات اليومية.

وتعود هذه الظاهرة إلى الشغف العميق لدى العديد من الأشخاص بثقافة الخيال والأعمال الأدبية والسينمائية الخيالية. ويعتبر تعلم الفاليرية لغة إضافية تُعزز التواصل والاندماج في مجتمع الهواة، كما أنها تعتبر تجربة ممتعة وتحديًا ثقافيًا.

الشعور بالانتماء لمجتمع “فريد”

يشير الخبراء إلى أن تعلم لغة خيالية مثل الفاليرية يمكن أن يكون مفيدًا لتوسيع مهارات اللغة وتعزيز القدرة على التعبير الإبداعي. كما يعتبر بعض المتعلمين أن تحقيق الاتصال والتواصل عبر هذه اللغة يعطيهم شعورًا بالترابط والانتماء إلى مجتمع فريد من نوعه.

وعلى الرغم من أن الفاليرية تُعتبر لغة خيالية، إلا أن الاهتمام المتزايد بها قد دفع ببعض الباحثين والخبراء إلى دراسة هذه اللغة بشكل عميق وتوثيقها بشكل أكبر، مما أدى إلى ظهور المزيد من المصادر والموارد التعليمية المتاحة للمتعلمين.

Is Daenerys Targaryen in danger of becoming as crazy as her father? We investigate. https://t.co/CtBOLmViWV pic.twitter.com/XbdP3CTNox — Winter is Coming (@WiCnet) August 13, 2016

يُشار أنه وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فقد تم تأليف اللغة الفاليرية كلغة حقيقية من الصفر، حيث كتبها عالم اللغة ديفيد جيه بيترسون.

بيترسون المتخصص باللغات ألَّف ما يزيد عن 50 لغةً خياليةً، معظمها للأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

وعندما بدأ بتأليف الفاليرية ولم يكن لديه ما يَبني عليه هذه اللغة سوى حفنة كلماتٍ وجملٍ كتبها المؤلِّف جورج مارتن، في سلسلة كتبه A Song of Ice and Fire، التي استُوحِي منها المسلسل.

مثل عبارة “فالار مورغوليس”، أي “على كل الناس أن يموتوا”، و “دراكاريس” أي “نار التنين”.