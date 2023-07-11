وزير إماراتي متحرش يتفقد المعبد الهندوسي بحضور السفير العماني ويتحدى مصر به!

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وطن – استعرض وزير التسامح والتعايش الإماراتي والمتهم بقضايا تحرش، نهيان بن مبارك آل نهيان التقدم والخطط الخاصة بحفل افتتاح أول معبد هندوسي في أبوظبي، والمقرر افتتاحه للجمهور في فبراير/شباط 2024.

ووفقا لما نقلته صحيفة “جولف نيوز” الناطقة بالإنجليزية عن إدارة المعبد الهندوسي، فقد استقبل نهيان بن مبارك آل نهيان ،رئيس كهنة المعبد براهمافيهاريداس سوامي بالإضافة إلى عدد من الكهنة المتطوعين في مجلسه الملكي الخاص في أبو ظبي، بحضور سفير سلطنة عمان، أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع الذي استمر نصف ساعة ركز على العمل الجاري في بناء المعبد، وحفل الافتتاح ، والتأثير العالمي للمعبد الذي سيحمل اسم “ماندير” والذي يعتبر أول معبد يبنى من الحجر الرملي الوردي في المنطقة.

7 أبراج

وكشفت الصحيفة أن المعبد سيتكون من سبعة أبراج تمثل الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم بناؤه على قطعة أرض مساحتها 14 فدانًا في أبو مريخة ، بالقرب من الطريق السريع بين أبو ظبي ودبي.

آل نهيان يعبر عن إعجابه بالمعبد وما يمثله

وعقب اطلاعه على ما تم انجازه من المعبد، عبر نهيان بن مبارك آل نهيان عن إعجابه بشدة بالمعبد، ومعترفا بتأثيره العميق في تعزيز القيم والوئام والإثراء الثقافي”.

وقال “هذا ماندير سيكون أحد عجائب العالم ، مثل الأهرامات وأكثر من ذلك”.

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كما أشاد الوزير الإماراتي المتهم بالتحرش بالمساهمات الكبيرة للقساوسة والمتطوعين في تشكيل التاريخ، قائلا: “كثير من الناس يقدمون الوعود ، لكن القليل منهم فقط يفون بها. لقد أنجزت أكثر مما وعدت به، وأنت تعرف كيف يرى الناس العالم “.

رئيس كهنة المعبد يشيد بالإمارات

من جانبه، أعرب رئس كهنة المعبد براهمافيهاريداس سوامي عن امتنانه للخطوة التاريخية التي اتخذتها الإمارات وأكد على أهمية إنشاء ماندير.

وقال:”يمثل بناء ماندير علامة بارزة وتاريخية عميقة ، ليس فقط من أجل تعزيز العلاقات المتناغمة بين الهند والإمارات العربية المتحدة ، ولكن بين الدول في جميع أنحاء العالم. إنه يجسد بتواضع روح الانسجام الدولي ، ويذكرنا بالترابط والقيم المشتركة التي توحد الإنسانية”.

وزير التسامح الإماراتي تحرش بموظفة بريطانية

وكانت البريطانية كيتلين ماكنامارا ، الموظفة البالغة من العمر 32 عاما، والتي كانت تعمل على تنظيم مهرجان “هاي” الأدبي الذي استضافته أبوظبي قد اتهمت نهيان بن مبارك آل نهيان بالتحرش الجنسي بها وتقدمت ضده بشكوى عام 2020.

واشتكت الموظفة “ماكنامارا” بأن الوزير اعتدى عليها مطلع عام 2020 وطالبت بالتعويضات القانونية، مؤكدة أنها تعرضت للاعتداء من قبل وزير التسامح الإماراتي خلال اجتماع لمناقشة مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان قبل المهرجان.

من جانبها، قالت مديرة المهرجان، كارولين ميتشل، لصحيفة “التايمز” إن المهرجان لن يعمل في أبو ظبي مستقبلا، ما دام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزيرا للتسامح.