واندا نارا تكشف صدرها بشكل متعمد وهي بأحضان زوجها ماورو إيكاردي في السرير (شاهد)

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وطن – كعادتها، جعلت العارضة والممثلة البرازيلية واندا نارا، زوجة ماورو إيمانويل إيكاردي، لاعب المنتخب الأرجنتيني ونجم اندي غلطة سراي التركي في حيرة من أمرهم بعد تعمدها نشر صورة مثيرة لها وهي في أحضان زوجها.

ونشرت المؤثرة واندا نارا والتي تعمل كوكيلة لاعبين كرة قدم، صورة لها عبر حسابها على “انستغرام” وهي مستلقية على السرير، مرتدية مرتدية روب استحمام باللون الوردي، مع تعمدها الكشف عن جزء كبير من صدرها.

كما وضعت واندا نارا بجانبها جائزة مارتن فيرو حصلت عليها عن اول برنامج تلفزيوني لها تقدمه على التلفزيون الأرجنتيني.

وفي صورة أخرى ظهرت واندا نارا وقد استلقى بجانبها زوجها ماورو إيكاردي، واضعا رأسه على كتفها ومحتضنا إياها، في حين كشفت عن صدرها الأيسر بنسبة أكبر، وهو ما يؤكد تعمدها ذلك لإثارة متابعيها.

وكانت واندا نارا قد نشرت صورا خلال حفل توزيع جوائز مارتن فيرو الذهبية، حيث علقت على ذلك بالقول: “أول مارتن فيرو”.

وظهرت واندا نارا وهي تتبادل القبل مع زوجها بعد فوزها بالجائزة ذات القيمة الكبيرة في الأرجنتين.

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ما هي جائزة مارتن فيرو الذهبية؟

ويتم منح جائزة مارتن فيرو بشكل سنوي من قِبل رابطة الصحفيين في التلفزيون والإذاعة الأرجنتينية، وذلك من أجل تكريم شخص من الجنسية الأرجنتينية والذي يتميز بمهنة ظاهرة في وسائل الإعلام في دولة الأرجنتين أو إنتاج معاصر ضمن معايير عالية الجودة، وهو معيار الأفضل بين الأفضل.

وتم تقديم تلك الجائزة للمرة الأولى مرة في عام 1992 ضمن حفل توزيع جوائز مارتن فيرو للأعمال من عام 1991، وهي عبارة عن جائزة خاصة ليس لها أي علاقة بالجوائز العادية والتي يتم توزيعها في فئات، وهناك الجائزة الثانية جائزة البلاتينية مارتين فييرو والتي يتم اختيارها من خلال استطلاع رأي عام بين الفائزين السابقين بالجائزة الذهبية.

وقد تم إنشاء الجائزة الثانية في عام 2009 للأعمال من عام 2008، ولكن لم تكن هناك جائزة بلاتينية لحفل 2013.