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هيا مرعشلي في نزهة جبلية مع رجل مجهول وقلب حب.. هل هو زوجها المنتظر؟ (شاهد)

الفنانة السورية ناهد حلبي أعلنت خطبة حفيدتها هيا مرعشلي رسمياً من شاب خارج الوسط الفني

كتب رفيف عبدالله
هيا مرعشلي في نزهة جبلية مع رجل مجهول وقلب حب.. هل هو زوجها المنتظر؟ (شاهد)
هيا مرعشلي
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وطن- شاركت الفنانة السورية هيا مرعشلي، جمهورها، لحظات السعادة التي عاشتها أثناء نزهة جبلية مع رجل مجهول.

ونشرت هيا مرعشلي مجموعة صور عبر “انستجرام“، ظهرت خلالها مع شاب مجهول وفتاة.

هيا مرعشلي
ارتدت هيا ملابس كاجوال
هيا مرعشلي
لم تتضح هوية الشاب والفتاة مع هيا

ملابس كاجوال

وكانت هيا ترتدي ملابس كاجوال، عبارة عن بنطلون جينز واسع وتوب يكشف بطنها وصدرها كالعادة.

هيا مرعشلي
يبدو أن الفنانة السورية كانت مستمتعة بالأجواء
هيا مرعشلي
إيموجي القلب الذي وضعته هيا على صورة الشاب زاد الشكوك

وتساءل متابعو هيا عن هوية الرجل، وما إذا كان خطيبها الذي لم تعلن هويته، أم مجرد صديق.

هيا مرعشلي
هيا وصديقتها

خطيب هيا مرعشلي

وكانت الفنانة السورية ناهد حلبي، قد أعلنت خطبة حفيدتها هيا، رسمياً من شاب خارج الوسط الفني.

وكانت البداية حين نشر الإعلامي ماجد العجلاني مقطعاً من لقائه المرتقب مع ناهد حلبي.

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وسألها عن هوية الحبيب السري لهيا مرعشلي بعد حالة الجدل التي استمرت على مدى الأشهر الماضية، تكهن خلالها رواد التواصل الاجتماعي بوجود قصة حب بينها وبين ناصيف زيتون.

“زوج إلى حد ما”

ورفضت ناهد حلبي في البداية الإجابة بحجة أنها لا تملك تصريحاً للحديث عن حياة حفيدتها الخاصة، حتى وإن كانت جدتها.

ولكن حين قال العجلاني مصطلح “حبيب سري”، اعترضت قائلة: “هو ليس حبيب، هو حبيب وخطيب وزوج إلى حد ما”.

وحول أسباب عدم الإعلان عن الخطوبة في وقت سابق، قالت ناهد حلبي: “زوج هيا لديه خصوصيات اجتماعية وأمور خاصة بعمله منعت الكشف عن التفاصيل، لكن خلال شهر من الآن سيتم إتمام الزيجة بالزفاف”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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