موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

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وطن- ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة النارية المؤجلة من منافسات الجولة ال31 للدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب (ستاد القاهرة) الدولي، مباراة الأهلي والزمالك، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية (القاهرة).

بينما ستكون عند الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

كما وبتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساء، لنقل أحداث مباراة القمة النارية بين الغريمين التقليدين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وكالعادة ستبث مباراة الأهلي والزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

بطل الدوري بلا خسارة قبل 🖐️جولات ✅

الأكثر فوزًا.. 23 انتصار 🤩

أقوى خط هجوم 54 هدف 🎯

أقوى خط دفاع 7 أهداف 💪

الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك 22 مباراة 🚫 pic.twitter.com/itJCZxZJix — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 11, 2023

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كما وستنقل أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على قناة (ON Time Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861. وباستقطاب رأسي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

معلق مباراة الأهلي والزمالك

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الأهلي والزمالك، في مباراة القمة المثيرة والقوية المنتظرة في منافسات الدوري المصري الممتاز، المعلق مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

تشكيلة الأهلي ضد الزمالك

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام منافسه الزمالك، في منافسات الدوري المصري الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع الأهلي: محمد عبد المنعم، محمد هاني، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديينغ، أحمد قندوسي، حسين الشحات، محمد فخري (أحمد عبد القادر).

مركز الهجوم: محمود عبد المنعم (كهربا)، بيرسي تاو.

تشكيلة الزمالك ضد الأهلي

وسيدخل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أمام منافسه الأهلي بتشكيلة أساسية متوقعة في القمة النارية المنتظرة بالدوري المصري الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

دفاع الزمالك: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، أحمد فتوح (مصطفى الزناري).

خط الوسط: سيد نيمار، محمد أشرف روقا، عمرو السيسي، أحمد سيد زيزو.

هجوم الفريق: إبراهيما نداي، ناصر منسي، سيف الدين الجزيري.

ويتربع فريق الأهلي المتوج باللقب لهذا الموسم على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، كما وجاء غريمه التقليدي الزمالك في ثالث جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.