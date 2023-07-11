مقاطع جنسية بالجملة.. صدفة تفضح مدرب شهير صور نفسه وهو يغتصب ضحاياه

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وطن- قالت الشرطة الأمريكية، الأحد، إنها عثرت على مقاطع فيديو لحالات اغتصاب 10 صبية فاقدين للوعي على هاتف خلوي لمدرب كرة قدم في ولاية تينيسي بعد أن نسيه في مطعم.

وأشارت إدارة شرطة فرانكلين في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، إلى أن المدرب “كاميلو هورتادو كامبوس” 56 عاما ، تم حجزه بتهمة الاغتصاب والاستغلال الجنسي لقاصر.

ونقل موقع telemundo عن الملازم في الشرطة “تشارلز وارنر” قوله إن الجاني ظل رهن الاحتجاز، يوم الأحد، وحددت له كفالة قدرها 525 ألف دولار.

وليس من الواضح ما إذا كان لدى كامبوس محامٍ ، ولم يرد المحامي العام المحلي على الفور على طلب للتعليق.

مدرب كرة قدم شهير

ووصفت الشرطة كامبوس بأنه مدرب كرة قدم شهير ومقيم في مدينة فرانكلين منذ 20 عامًا ، وهي مدينة يبلغ تعداد سكانها حوالي 87000 20 ميلًا جنوب ناشفيل.

وقالت إنه استخدم الوظيفة لاستدراج الأولاد إلى منزله، حيث زُعم أنه اعتدى عليهم.

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وفي التفاصيل قالت شرطة فرانكلين “خلال ساعات الفراغ ، كان كامبوس يتردد على ملاعب المدارس وسط مدينة فرانكلين، وكان يقترب من الأطفال ويجندهم كلاعبين في فريقه”.

وتابعت أنه “بعد كسب ثقتهم ، دعا كامبوس العديد من الأطفال إلى منزله حيث كان يخدرهم ثم يغتصبهم”.

صدفة قادت للفيديو

وظهرت هذه المزاعم بعد أن عثر عمال في مطعم على هاتف خلوي تركه شخص ما وراءه وتمكنوا من البحث عنه لمحاولة الاتصال بصاحبه ، بحسب الشرطة.

ليكتشفوا مقاطع فيديو غير عادية” ، وفقًا لقسم الشرطة ، واتصلوا بالشرطة ، التي تعقبت الهاتف وصولاً إلى المشتبه به.

وتقول الشرطة إن كامبوس اغتصب أطفالا فاقدين للوعي تتراوح أعمارهم بين 9 و 17 عاما.

وأضافت في بيانها أنه تم حتى الآن العثور على مقاطع لـ “10 أطفال على الأقل” تعرضوا للاغتصاب وتم تصويرهم عبر الهاتف ، وتمكن المحققون من التعرف على اثنين من الضحايا من خلال العمل مع المدارس المحلية.

ويعتقد المحققون أن الضحايا ربما لا يعرفون حتى أنهم تعرضوا للاغتصاب لأنهم ، في اللقطات بدو فاقدي الوعي.

كان يزور منازل ضحاياه

ووفق تقرير لشبكة cnn عاش كامبوس في مدينة فرانكلين جنوب ناشفيل على مدى العقدين الماضيين. وعمل كمدرب كرة قدم كان يتردد على الملاعب المدرسية ، حيث جند الأطفال للعب كرة القدم ، ودعاه العديد منهم في وقت لاحق إلى منزله بعد كسب ثقتهم.

ولا تزال شرطة فرانكلين تحاول التعرف على الأطفال الباقين وتبحث عن معلومات حول أي شخص قد يكون مرتبطًا بـالجاني.

وقال متحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة ويليامسون إن كفالة كامبوس حددت بمبلغ 525 ألف دولار.