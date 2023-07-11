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حياتنا

مريم حسين ترقص بالهوت شورت في إسبانيا.. بلوزتها أطول منه (فيديو)

مريم حسين مغربية عراقية حيث أنها ولدت في تطوان المغربية وسبق أن صرحت أن والدها عراقي

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين ترقص بالهوت شورت في إسبانيا.. بلوزتها أطول منه (فيديو)
مريم حسين
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وطن- تقضي الفنانة المغربية مريم حسين، جزءاً من إجازتها في إسبانيا، ما أتاح لها أن تكون أكثر جرأة مما هي عليه.

حيث تنزهت مريم حسين في متاجر وشوارع إسبانيا بإطلالة جريئة، ارتدت هوت شورت جينز، وتيشرت أبيض، أطول من الهوت شورت.

واستكملت مريم إطلالتها بحذاء رياضي ونظارات شمسية، تاركة شعرها منسدلاً.

رقص مريم حسين

في إحدى اللقطات، تظهر الفنانة المغربية وهي تسير بسرعة إلى شرفة الفندق الذي تقيم به، لتطل على حفلة صاخبة وترقص معهم.

ثم تشارك مريم مع صديقاتها في الحفل، لكنها ترفع شعرها على شكل كعكة.

ومريم حسين مغربية عراقية، حيث أنها ولدت في تطوان المغربية، وسبق أن صرحت أن والدها عراقي.

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بداية الفن

ودخلت مريم حسين عالم الفن عبر مسلسل “الجيران” عام 2009. وكان مسلسل “الخادمة” بدايتها الحقيقية.

في عام 2011 خاضت تجربة الغناء بأغنية منفردة بعنوان: “من شفته”.

في عام 2012 خاضت مريم حسين تجربة تقديم البرامج من خلال تقديم برنامج المسابقات «كل يوم مريوم»، والذي عُرض على قناة اليوم.

لكن الفنانة المغربية تعرضت للانتقاد من الجمهور الذي رأى أنها تتصنع وتتطفل على الجنسية الإماراتية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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