الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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حياتنا

ماذا تكشف الوضعيّة الجنسيّة المفضّلة عن زوجك؟

"وضعيّة الرجل المفضلة لممارسة العلاقة الحميمة ليست سوى لغزًا من شخصيته".

كتب معالي بن عمر
الكشف عن أسرار الوضعية الجنسية المفضلة للرجل
الوضعية الجنسية المفضلة للرجل
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وطن-تظلّ أسرار العلاقة الحميمة في العالم مخفيّة خلف جدران غرف النوم، وعلى وجه الخصوص تبقى الوضعيات الجنسية المفضلة للرجل مسألة مسكوت عنها ومن المواضيع الغامضة أيضًا.

ومع ذلك، يمكن أن تكشف هذه الميولات الجنسيّة الكثير عن شخصية الفرد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرجال. فمن محبي ممارسة العلاقة الحميمة وقوفًا إلى أولئك الذين يحبّون الوضعيّة التبشيرية، هذه الاختلافات بين الرجال تكشف لكِ بعض الأسرار  عنه.

الوضعية التبشيرية: بحسب ما نشره موقع “سيتي ماغازين” السلوفيني، فإن الرجال الكلاسيكيون والذين يحبون الوضع التبشيري، غالبًا ما يكونون تقليديين ويقدّرون العلاقة الحميمة والاتصال المباشر بالعين. يكشف هذا الوضع أيضًا عن الرغبة في السيطرة والحاجة إلى التحقق من صحة قدرات المرء. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أهمية استكشاف وتجربة أشياء جديدة في حياتك الجنسية.

تظلّ أسرار العلاقة الحميمة في العالم مخفيّة خلف جدران غرف النوم
العلاقة الحميمة

الوضع الكلابي: هذا الوضع شائع لدى الرجال، ويمكن أن يكشف عن الخوف من الحميمية ونقص الرومانسية. على الرغم من أن المتعة في هذا الوضع رائعة، فإنه من المهم تضمين أوضاع أخرى تسمح بمزيد من الحميمية، مثل وضع الملعقة.

وضعيّة المرأة في الأعلى: يميل الرجال الذين يحبون هذا الوضع إلى تقدير رضا شريكهم. يكشف هذا الوضع عن الثقة، حيث يسمح الرجل لنفسه بأن يكون في وضع خاضع، بينما يسمح في نفس الوقت بالاختراق العميق، والذي يمكن أن يساهم في زيادة متعة شريكه، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

وضعية الملعقة: هذا الوضع مثالي لأولئك الذين يريدون أن يكونوا قريبين من شريكهم. الرجال الذين يحبون هذا الوضع متحمسون ويريدون إرضاء شريكهم.

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 وضعية الوقوف: الرجال الذين يحبون هذهالوضعية، مغامرون وجريئون.. يكشف هذا الوضع عن الرغبة في المرح والإثارة، ولكن من المهم أيضًا دمج المزيد من الأوضاع التقليدية. يمكن للرجل الذي يحب هذا النوع من الجنس أن يكون ممتعًا أيضًا في السرير.

كيف يمكنك إظهار حياة جنسية أفضل؟

كل رجل فريد من نوعه، وله رغباته الجنسية، كما أن وضعيّته المفضلة لممارسة العلاقة الحميمة ليست سوى لغزًا من شخصيته. سواء كانت الوضعية المفضلة لديك مغامرة أو تقليدية أو حميمية، فمن المهم تقدير واحترام رغبات شريكك وحدود ممارسة الجنس.

العلاقة الحميمة مجال للاستكشاف والتجربة وإيجاد طرق جديدة للتعبير عن الحب والعاطفة. لذلك، بغض النظر عما يكشفه وضعك الجنسي المفضل عن الرجل، فإن أهم شيء؛ هو وجود الحب والاحترام والرضا المتبادل في الحياة الجنسية.

أهم شيء؛ هو وجود الحب والاحترام والرضا المتبادل في الحياة الجنسية.
الوضعية الجنسية
المصدرسيتي ماغازين-ترجمة وتحرير وطن

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