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لا يعرفها الكثيرون..طريقة فعالة لإزالة بقع الدم من الملابس

يمكن استخدام الماء البارد والملح لإزالة بقع الدم من الملابس

كتب ايمان الباجي
لا يعرفها الكثيرون..طريقة فعالة لإزالة بقع الدم من الملابس
طريقة فعالة لإزالة بقع الدم من الملابس
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وطن- تعد بقع الدم من أصعب أنواع البقع التي تتعرّض لها قطع الملابس لأنها تتغير بمرور الوقت. وقد شارك أحد خبراء التنظيف “الحل” الأمثل لإزالة هذه البقع من الملابس.

الدم هو بقعة بروتين مما يعني أنه من الصعب تنظيفها ومن الصعب إزالتها لأن الدم يتأكسد في الواقع عندما يغادر الجسم.

سيلاحظ الكثير من الناس تغير بقع الدم من الأحمر الفاتح إلى البني الغامق على الملابس وتُعرف هذه العملية باسم الأكسدة.

هناك العديد من الطرق لإزالة بقع الدم من الملابس ولكن يجب على مالكي المنازل تذكر شيء واحد وهو درجة حرارة الماء.

استخدم الماء البارد أولاََ

عند التعرض لدرجات حرارة عالية، ترتفع مستويات البروتين الموجود في الدم حتى يكسر الروابط التي تربطه معًا.

في هذه المرحلة، سوف يتكتل البروتين معًا مما يجعل من المستحيل تقريبًا غسله. هذا هو السبب في ضرورة استخدام الماء البارد دائمًا.

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إزالة بقع الدم
لإزالة بقع الدم، نصح الخبير باستخدام عنصر أساسي موجود في المنزل وهو الملح

متحدثا لصحيفة إكسبرس البريطانية، شارك شادمان قادر، الخبير في شركة “Pound a Meter”، نصائحه حول كيفية إزالة بقع الدم من الملابس ومواد الغسيل الأخرى.

الملح

بالإضافة إلى استخدام الماء البارد للتخلص من البقع، نصح الخبير باستخدام عنصر أساسي آخر موجود في المنزل وهو الملح.

قائلا في هذا السياق:”اشطف المنطقة الملطخة بالماء البارد لمنع إستقرار بقع الدم في الملابس.”

مضيفََا:”اصنع محلولاً في المنزل وذلك بخلط ملعقتين كبيرتين من الملح مع أربعة أكواب من الماء البارد. وانقع الملابس الملطخة في هذا المحلول لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفها واغسلها كالمعتاد.”

السبب في استخدام الملح لإزالة بقع الدم هو احتوائه على خصائص تجفيف ترفع الماء والدم معًا.

يمكن العثور على الملح في معظم المنازل ولكن يمكن أيضًا شراؤه من محلات السوبر ماركت المحلية وعبر الإنترنت.

ما هي أفضل الطرق لإزالة بقع الدم من الملابس؟

أسهل طريقة للتخلص من بقع الدم هو تنظيفها حال حدوثها.

وتعتمد الطريقة الأفضل على نوع النسيج وكمية الدم ويمكن استخدام الماء البارد والملح أو الماء الدافئ والصابون الناعم لإزالة بقع الدم من الملابس.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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