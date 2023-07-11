لاعبون من ليفربول طلبوا من نجمة OnlyFans صوراً إباحية.. ماذا عن محمد صلاح؟!

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وطن – كشفت نجمة منصة OnlyFans الإباحية تانيا تيت، بأن نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين وصفته بـ “الصفيقين” طلبوا منها صورا عارية.

وقالت تانيا تيت البالغة من العمر 44 سنة ، إنها تعرفت على بعض الوجوه الشهيرة أثناء عملها في حانة شهيرة في ليفربول، موضحة أن بعض الرياضيين الأثرياء يرسلون إليها الآن رسائل يطلبون فيها محتوى إباحي خاصة عند تناولهم المشروبات الكحولية مع الأصدقاء.

واستشهدت تانيا، التي تعيش في لوس أنجلوس، خلال محادثة مع ملازم شرطة سابق في كولورادو عبر البودكاست بعد أن تحدثت عن استجداء زملاء الشرطي السابقين لها للحصول على هدايا مجانية، بأمثلة أخرى من لاعبي كرة قدم محترفين، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار“.

لا ذكر لأسماء اللاعبين

ودون أن تذكر أي اسم من لاعبين ليفربول، قالت: “لن أقول الأسماء لكني من ليفربول وكنت أعمل في حانة مشهورة جدًا في وسط مدينة ليفربول ويأتي الكثير من لاعبي كرة القدم من فرق الدوري الإنجليزي. كنت أعرف الكثير منهم وما زلت أعرف بعضهم الآن”.

وأضافت: “أحيانًا تحصل على أحدهم يقول هل يمكنكي أن ترسلي لي صورة ، ويكون الأمر مثل (في سبيل الله) ويطلبون ان أرسلها على “تويتر”، أعتقد لا يريدون أن تظهر هواتفهم أين كانوا”.

صور تبادلية

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وذكرت تانيا تبادلًا معينًا قائلة: “أحيانًا أقول فقط حسنًا ، أرسل لي صورة لك الآن وسأرسل لك واحدة مني لمجرد أنني فضولية وأريد أن أرى”.

وفي حديثها عن لاعب آخر، تابعت قائلة: “أحيانًا يكون لدي لاعب ويقول أن كل زملائي لا يعتقدون لا أنني أعرفك.”

وتابعت: “ولكن عندما يريدون الأشياء الصعبة، فإن الأمر يكون ،” لا” ، وأخبره بالقول:” أنت لن تحصل على ذلك ، يا صفيق”.

وفي حال ورد في ذهن البعض إن كان نجم ليفربول محمد صلاح من ضمن اللاعبين، فإنه يجب التأكيد على أن تانيا تيت لم تذكر أية أسماء، مع تأكيدها أيضا على أن اللاعبين الذين راسلوها كانوا سكارى، وهو ما يؤكد بأن اللاعب المصري بعيد كل البعد عن مثل هذه الشبهات، خاصة وأن محمد صلاح معروف عنه تدينه لدى الجميع.