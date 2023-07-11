الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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الهدهد

فيديو يصدم السوريين.. تجفيف الملوخية في غرف حضّانات حديثي الولادة

كتب خالد الأحمد
إهمال القطاع الصحي في سوريا
إهمال القطاع الصحي في مناطق سيطرة النظام السوري
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وطن – انتشر مقطع فيديو، تداوله ناشطون سوريون وبثّته وسائل إعلام، وثّق واقعة صادمة في أحد المستشفيات بمدينة درعا، الخاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد.

وأظهر مقطع الفيديو، رضيا موجودا في إحدى الحضّانات، في مستشفى بمدينة درعا، وكان الصادم أنه تم نشر ملوخية على سريرين مجاورين للسرير الذي تواجد عليه الطفل.

غضب عارم

أثارت هذه الواقعة غضبا واسعا، كونها تكشف إهمالا واسع النطاق للقطاع الصحي، وتظهر لا مبالاة بالعناية بالرضع في هذه المرحلة الفارقة من حياتهم.

يأتي هذا فيما قالت صفحات إخبارية محلية، إنّ مقطع الفيديو الصادم تم تصويره في مستشفى اليرموك بمدينة درعا، وتحديدا من داخل إحدى غرف حضّانات الأطفال، ووثق عملية تجفيف أوراق الملوخية على السريرين.

انهيار القطاع الصحي في السوري

يُشار إلى أنّ اتهامات كثيرة تُوجّه للنظام السوري بقيادة بشار الأسد، بأنه تسبَّب في إهمال شديد للقطاع الصحي، حتى خلّف واقغا مزريا تفاقم من جراء تفشي الفساد.

كما يعاني القطاع الصحي في سوريا، وتحديدا في مناطق سيطرة بشار الأسد، من هروب متكرر وهجرة مستمرة للأطباء والكفاءات هرباً من تردي الأوضاع الاقتصادية.

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ولوحظت أيضا في الفترات الماضية، زيادة مخيفة في حالات الوفاة نتيجة الأخطاء الطبية في معظم المستشفيات العامة والخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

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