فيديو يحبس الأنفاس لتحطم طائرة ركاب.. النهاية غير متوقعة بالمرة

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وطن- تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة “هلا إيرلاين”، الثلاثاء، فى مطار “آدم عدي” الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد أن انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها.

وقيل إن تحطم الطائرة وقع بعد أن تجاوزت الطائرة سرعتها أثناء محاولتها الهبوط على مدرج المطار في مقديشو.

وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة اثنين من الركاب، فيما لا تزال السلطات الصومالية غير متأكدة من سبب خروج الطائرة عن المدرج.

وتظهر لقطات فيديو مستمدة من كاميرات المراقبة لحظة انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها العنيف بالحواجز المحيطة بالمدرج، وتطايرت أجزاء من الطائرة جراء الاصطدام.

طائرة صومالية تنحرف أثناء هبوطها أصيب شخصان بجروح بعد انحراف طائرة مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو اليوم الثلاثاء وتظهر لقطات فيديو مستمدة من كاميرات المراقبة لحظة انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها العنيف بالحواجز المحيطة بالمدرج وتطايرت أجزاء من الطائرة جراء الاصطدام pic.twitter.com/Gv61OKIFZe — عـــــــــا جــــــل (@3ajel_q8) July 11, 2023

كان على متنها 34 راكبا

وكانت الطائرة التي تديرها شركة “Halla Airlines” قادمة من غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية وعلي متنها 34 راكبا.

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وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام صومالية الطائرة وهي تهبط على المدرج 05 في مطار عدن أدي الدولي (AAIA)، الثلاثاء الساعة 12:23 مساءً بالتوقيت المحلي.

والمفاجأة هي نجاة جميع أفراد الطاقم والركاب البالغ عددهم 34 راكبًا. فيما أصيب شخصين بجروح.

فيديو لطائرة من نوع E120 ، تشغلها شركة HALLA AIRLINE ، وهي تهبط على المدرج 05 في مطار عدن أدي الدولي (AAIA) اليوم ، الساعة 12:23 مساءً بالتوقيت المحلي.

نجا جميع أفراد الطاقم والركاب البالغ عددهم 34 راكبًا وفقًا لهيئة الطيران المدني الصومالية. وأصيب شخص بجروح.#الصومال https://t.co/bf1SZWtYyf — بـنـت الشـيخ (@munasaudi2) July 11, 2023

وجاء في بيان صحفي صادر عن الحكومة الصومالية وتداولته وسائل إعلام متنوعة أن “هيئة الطيران المدني الصومالية تؤكد أن الطائرة E120 التي كانت تعمل لصالح شركة هلا للطيران قد انحرفت عن المدرج في المطار ما أدى لتحطمها”.

وأشار موقع “ميديا هورسيد” الصومالي إلى أن الطائرة التي تحطمت كان على متنها أيضا الوزراء السابقين للبلاد،عبد الولي غاز وعمر عبد الرشيد الذين غادروا جاروي صباح الثلاثاء، تلبية لدعوة الرئيس حسن شيخ إلى اجتماع لمناقشة اتفاق مجلس الشورى الوطني.