الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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فيديو يحبس الأنفاس لتحطم طائرة ركاب.. النهاية غير متوقعة بالمرة

أشارت التقارير الأولية إلى إصابة اثنين من الركاب، فيما لا تزال السلطات الصومالية غير متأكدة من سبب خروج الطائرة عن المدرج

كتب خالد الأحمد
فيديو يحبس الأنفاس لتحطم طائرة ركاب.. النهاية غير متوقعة بالمرة
تحطم طائرة ركاب
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وطن- تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة “هلا إيرلاين”، الثلاثاء، فى مطار “آدم عدي” الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد أن انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها.

وقيل إن تحطم الطائرة وقع بعد أن تجاوزت الطائرة سرعتها أثناء محاولتها الهبوط على مدرج المطار في مقديشو.

وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة اثنين من الركاب، فيما لا تزال السلطات الصومالية غير متأكدة من سبب خروج الطائرة عن المدرج.

وتظهر لقطات فيديو مستمدة من كاميرات المراقبة لحظة انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها العنيف بالحواجز المحيطة بالمدرج، وتطايرت أجزاء من الطائرة جراء الاصطدام.

تحطم طائرة ركاب
تحطم طائرة ركاب

كان على متنها 34 راكبا

وكانت الطائرة التي تديرها شركة “Halla Airlines” قادمة من غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية وعلي متنها 34 راكبا.

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وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام صومالية الطائرة وهي تهبط على المدرج 05 في مطار عدن أدي الدولي (AAIA)، الثلاثاء الساعة 12:23 مساءً بالتوقيت المحلي.

والمفاجأة هي نجاة جميع أفراد الطاقم والركاب البالغ عددهم 34 راكبًا. فيما أصيب شخصين بجروح.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الحكومة الصومالية وتداولته وسائل إعلام متنوعة أن “هيئة الطيران المدني الصومالية تؤكد أن الطائرة E120 التي كانت تعمل لصالح شركة هلا للطيران قد انحرفت عن المدرج في المطار ما أدى لتحطمها”.

وأشار موقع “ميديا هورسيد” الصومالي إلى أن الطائرة التي تحطمت كان على متنها أيضا الوزراء السابقين للبلاد،عبد الولي غاز وعمر عبد الرشيد الذين غادروا جاروي صباح الثلاثاء، تلبية لدعوة الرئيس حسن شيخ إلى اجتماع لمناقشة اتفاق مجلس الشورى الوطني.

المصدرتويتر، موقع "ميديا هورسيد" الصومالي، رصد وتحرير وطن

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