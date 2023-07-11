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فيديو نقل أم مازن للمستشفى بشكل عاجل.. ما وضع أمينة عباس الصحي؟

زوجة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم نقلها مساء اليوم إلى المستشفى الاستشاري في رام الله

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
فيديو نقل أم مازن للمستشفى بشكل عاجل.. ما وضع أمينة عباس الصحي؟
أمينة عباس ومحمود عباس

وطن- نُقلت السيدة أمينة عباس (81 عاماً)، زوجة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (87 عاماً)، إلى المستشفى في حدث أثار الكثير من التساؤلات دون أن يتم الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

وقد أثار تطورات الحالة الصحية لزوجة عباس، اهتمامًا كبيرًا وسط الجمهور والمتابعين في الشارع الفلسطيني، وسط حالة من الترقب لمعرفة المزيد عن سبب نقلها إلى المستشفى وتطورات حالتها الصحية الحالية.

وأظهر مقطع فيديو موكب سيارات رسمية وأمنية كانت تُقل عباس خلال توجهه إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لزيارة زوجته.

وبعد ساعة تقريباً من وصوله المستشفى، وثّق مقطع مصور مغادرة عباس تحت حراسة أمنية مشددة بينما كان برفقته رئيس جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية “ماجد فرج” و”حسين الشيخ”، الذي يُشرف منذ سنوات على التنسيق الأمني والعلاقات اليومية بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين، في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وفي السياق، قال الشيخ إن الرئيس محمود عباس اطمأن على صحة حرمه في المستشفى الاستشاري في رام الله .

أمينة عباس ومحمود عباس
أمينة عباس ومحمود عباس

من هي أمينة عباس؟

تزوجت أمينة الفانوس ومحمود عباس في عام 1958، ورُزقا بـ ثلاث أبناء هم: مازن عام 1960 وياسر عام 1962 وطارق عام 1966.

تُعد أمينة عباس قليلة الظهور في الإعلام المحلي والعالمي. كانت قد مثلث دولة فلسطين في المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية الذي عُقد في دولة الإمارات في عام 2008.

في 12 نوفمبر 2008، قالت عباس أن: “هناك أكثر من 100 سيدة وفتاة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية إضافة إلى 11 ألف أسير ومعتقل من أبناء الشعب الفلسطيني تعاني أسرهم من الحرمان والفقر وغياب الأحبة وفلذات الأكباد، وأن هذا الوضع المأساوي وغير الإنساني للمرأة وللأسرة الفلسطينية يتطلب من الأسرة الدولية العمل لإنهاء هذا الاضطهاد والعذاب”.

في 28 فبراير 2012، شاركت أمينة عباس مع زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمينة أردوغان، في الإشراف على حملة تبرعات خيرية لضحايا زلزال مدينة فان التركية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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