فيديو نقل أم مازن للمستشفى بشكل عاجل.. ما وضع أمينة عباس الصحي؟

وطن- نُقلت السيدة أمينة عباس (81 عاماً)، زوجة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (87 عاماً)، إلى المستشفى في حدث أثار الكثير من التساؤلات دون أن يتم الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

وقد أثار تطورات الحالة الصحية لزوجة عباس، اهتمامًا كبيرًا وسط الجمهور والمتابعين في الشارع الفلسطيني، وسط حالة من الترقب لمعرفة المزيد عن سبب نقلها إلى المستشفى وتطورات حالتها الصحية الحالية.

Breaking news:

Palestinian first lady Amena Abbas, wife of Palestinian president Mahmmoud Abbas was evacuated to hospital after her health deteriorated

Abo Mazen is heading to the hospital pic.twitter.com/HywwMj3Vmg

— Younis | يونس (@ytirawi) July 11, 2023