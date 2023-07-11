فيديو نقل أم مازن للمستشفى بشكل عاجل.. ما وضع أمينة عباس الصحي؟

وطن- نُقلت السيدة أمينة عباس (81 عاماً)، زوجة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (87 عاماً)، إلى المستشفى في حدث أثار الكثير من التساؤلات دون أن يتم الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

وقد أثار تطورات الحالة الصحية لزوجة عباس، اهتمامًا كبيرًا وسط الجمهور والمتابعين في الشارع الفلسطيني، وسط حالة من الترقب لمعرفة المزيد عن سبب نقلها إلى المستشفى وتطورات حالتها الصحية الحالية.

Breaking news: Palestinian first lady Amena Abbas, wife of Palestinian president Mahmmoud Abbas was evacuated to hospital after her health deteriorated Abo Mazen is heading to the hospital pic.twitter.com/HywwMj3Vmg — Younis | يونس (@ytirawi) July 11, 2023

وأظهر مقطع فيديو موكب سيارات رسمية وأمنية كانت تُقل عباس خلال توجهه إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لزيارة زوجته.

وبعد ساعة تقريباً من وصوله المستشفى، وثّق مقطع مصور مغادرة عباس تحت حراسة أمنية مشددة بينما كان برفقته رئيس جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية “ماجد فرج” و”حسين الشيخ”، الذي يُشرف منذ سنوات على التنسيق الأمني والعلاقات اليومية بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين، في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

He left the hospital a while ago. His wife Ameena is 81 years old. With him: Hussein Al-Sheikh and Majed Farej pic.twitter.com/VYMQUK1oE9 — Younis | يونس (@ytirawi) July 11, 2023

وفي السياق، قال الشيخ إن الرئيس محمود عباس اطمأن على صحة حرمه في المستشفى الاستشاري في رام الله .

من هي أمينة عباس؟

تزوجت أمينة الفانوس ومحمود عباس في عام 1958، ورُزقا بـ ثلاث أبناء هم: مازن عام 1960 وياسر عام 1962 وطارق عام 1966.

تُعد أمينة عباس قليلة الظهور في الإعلام المحلي والعالمي. كانت قد مثلث دولة فلسطين في المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية الذي عُقد في دولة الإمارات في عام 2008.

الف سلامة للسيدة أمينة عباس "أم مازن" حرم الاخ القائد ابو مازن. أجر وعافية إن شاء الله pic.twitter.com/R0EnPtOEKs — ابو الرمز (@abuarramz78) July 11, 2023

في 12 نوفمبر 2008، قالت عباس أن: “هناك أكثر من 100 سيدة وفتاة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية إضافة إلى 11 ألف أسير ومعتقل من أبناء الشعب الفلسطيني تعاني أسرهم من الحرمان والفقر وغياب الأحبة وفلذات الأكباد، وأن هذا الوضع المأساوي وغير الإنساني للمرأة وللأسرة الفلسطينية يتطلب من الأسرة الدولية العمل لإنهاء هذا الاضطهاد والعذاب”.

في 28 فبراير 2012، شاركت أمينة عباس مع زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمينة أردوغان، في الإشراف على حملة تبرعات خيرية لضحايا زلزال مدينة فان التركية.