فيديو مسرب لمحمد أبو العينين من باريس يثير الجدل في مصر

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وطن- أثار النائب المصري ووكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين، حملة غضب واسعة ضده بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وثّق نزوله من سيارة بوغاتي فارهة أمام أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، حسب ما هو مُبين في اللوحة على المدخل الرئيسي للفندق.

أبو العينين الرجل المحسوب على نظام السيسي، وهو مالك قنوات “صدي البلد” المصرية، أشعل موجة انتقادات غير مسبوقة ضده بسبب الرفاه المفرط الذي ظهر خلاله، تزامنا مع ما يعيشه عموم الشعب المصري من أزمة اقتصادية خانقة.

ويأتي انتشار مقطع الفيديو الذي يُوثق الرفاهية التي يعيشها أبو العينين، بعد يوم من مقال نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية كشفت خلاله عن استجمام مسؤولي حكومة السيسي في الساحل الشمالي، في الوقت الذي يتمّ فيه العمل على تمرير قرارات لرفع الدعم عن المصريين “سراًّ”.

🛑 وكيل مجلس النواب المصري وممثل الشعب النائب محمد أبو العنين مالك قنوات صدي البلد وهو يدافع عن #حياة_كريمة ومشروعات الدولة في #العاصمة_الادارية_الجديدة من أمام فنادق أوروبا. pic.twitter.com/TMwKhadZQK — omar elfatairy (@OElfatairy) July 10, 2023

النائب محمد أبو العينين يقود بوغاتي فاخرة

ويشار إلى أن الفندق الذي ظهر محمد أبو العينين يقيم فيه، تصل تكلفة الإقامة داخله حوالي 35 ألف جنيه مصري لـ الليلة الواحدة، بحسب ما يتوفر عنه من معلومات على الإنترنت.

تفاعل ناشطون مصريون مع مظاهر الرفاه التي ظهر بها أبو العينين، وتوالت التعليقات بين مُقارنٍ بين الوضع الذي آلت إليه أحوال عموم المصريين، فيما يتعلق بالقدرة الشرائية وبقدرتهم على الوصول لضرورات الحياة، وبين مُنتقد للحياة الفارهة التي يعيشها النائب بالبرلمان المصري.

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كتب “عمرو بقلي” ساخرا:”سيبكم من سعر البوجاتي ديه علشان ده موضوع كبير وقوائم انتظار طويلة وانتم فقرا أووووي ومش عايز اضايقكم، كفاية بس اقولكم أنها بتغير زيت بـ ٢٥ ألف دولار كل ١٠ الاف كيلو، وده مش مبالغة والله، ده السعر الرسمي.. اسكتوا بقى يا فقرا”.

سيبكم من سعر البوجاتي ديه علشان ده موضوع كبير وقوائم انتظار طويلة وانتم فقرا أووووي ومش عايز اضايقكم، كفاية بس اقولكم أنها بتغير زيت بـ ٢٥ ألف دولار كل ١٠ الاف كيلو، وده مش مبالغة والله، ده السعر الرسمي 😅 اسكتوا بقى يا فقرا 😀

pic.twitter.com/mjzW5RMpts — Amr Bakly عمرو بقلي 🇺🇦 (@ABakly) July 11, 2023

وفي سياق السخرية أيضاً، علق “عمر الفطايري” قائلا” وكيل مجلس النواب المصري وممثل الشعب النائب محمد أبو العنين مالك قنوات صدي البلد وهو يدافع عن حياة_كريمة ومشروعات الدولة في العاصمة الادارية الجديدة من أمام فنادق أوروبا”.

وأشار الناشط “مأمون أفندي” إلى شبهة تضارب المصالح المحتملة في أموال النائب المصري أبو العينين وقال “هذا نائب برلمان مشغل عنده عشرة نواب برلمان اخرين من اللي شغال عنده مذيع على قناة صدا البلد وللي شغال في سيراميكا الخ الخ .. من حقه لان النواب واعضاء الشيوخ حرفيا شغالين عنده وهذا لا يحدث الا في مصر“.

هذا نائب برلمان مشغل عنده عشرة نواب برلمان اخرين من اللي شغال عنده مذيع على قناة صدأ البلد وللي شغال في سيراميكا الخ الخ .. من حقه لان النواب واعضاء الشيوخ حرفيا شغالين عنده وهذا لا يحدث الا في مصر . — Mamoun Fandy, Ph.D (@mamoun1234) July 11, 2023

بدوره، قال “تومي إيجي” في سياق انتقاد أبو العينين “وليه تروح بيعيد مش كان اولي تدعم بلدك وتشجع السياحة والاستثمار. في العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة والجلالة ولا مش قد المقام”.

إلى ذلك، يعيش ملايين المصريين في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد منذ عقود، تزامنت مع إدارة غير مقتدرة لاقتصاد البلاد وتطورات إقليمية وعالمية غير مسبوقة.