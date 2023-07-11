الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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رياضة

فرض عقوبة جديدة على رئيس يوفنتوس السابق لهذا السبب

رئيس يوفنتوس السابق أنيلي موقوف ل16 شهراً جديدة على خلفية مخالفات تخص مستحقات اللاعبين

كتب فارس أبو شيحة
رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي
رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي
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وطن- فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عقوبة جديدة على أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس السابق، بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 16 شهراً أخرى، على خلفية مخالفات تخص مستحقات اللاعبين.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان رسمي نشره، بأن إيقاف رئيس نادي يوفنتوس. أنيلي لمدة 16 شهراً عن ممارسة أي نشاط يتعلق بتاريخ اللعبة، على خلفية اتهامه بقضية مخالفات بشأن مستحقات اللاعبين المالية (الرواتب).

عقوبة رئيس يوفنتوس السابق

وأضاف الاتحاد، ” إيقاف أنيلي رئيس يوفنتوس السابق، لمدة عامين في مخالفات تخص حسابات نادي يوفنتوس”.

ويضيف الاتحاد الإيطالي إلى تلك العقوبات السالفة بالذكر على رئيس نادي السيدة العجوز السابق، عقوبة مالية بقيمة 65 ألف دولار، الاثنين. بعد اتهامه بشكل رئيسي عن المخالفات في العلاقات مع الوكلاء اللاعبين والشركات وأندية أخرى.

أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس السابق

وكان الإيطالي أندريا أنيلي، قد تولى منصب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي (السيدة العجوز). لأكثر من 10 سنوات كاملة، إلا أنه ترك منصبه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، على خلفية مخالفات تتعلق بالفساد المالي وقوانين اللعب النظيف.

كما وقرر نادي السيدة العجوز، في شهر مايو/ أيار الماضي، دفع غرامة مالية. تقدر ب718 ألف يورو، وعدم الطعن في عقوبة خصم 10 نقاط من رصيد الفريق الأول بعد التوصل إلى تسوية مع السلطات في إيطاليا.

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، قد حرم نادي يوفنتوس من المشاركة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، على خلفية المخالفات وخرق قوانين اللعب المالي النظيف الموسم الماضي.

وخاض السيدة العجوز الإيطالي الموسم الماضي 38 مباراة. في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، فاز في 22 مباراة  وتعادل في 6 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 10 مباريات.

أندريا أنيلي
أندريا أنيلي

وأنهى فريق يوفنتوس الموسم المنصرم في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) برصيد 62 نفطة. بعد خصم 10 نقاط منه، كما وبفارق كبير المتوج باللقب نابولي الذي تصدر جدول الترتيب برصيد 90 نقطة.

المصدروطن + الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

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