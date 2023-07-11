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فتاة سعودية تصور نفسها أثناء الصلاة بالحرم المكي دون أن تنسى الفلتر! (شاهد)

موجة من الغضب تجتاح السعودية بعد تداول فيديو لفتاة تصور نفسها أثناء الصلاة في الحرم

كتب سالم حنفي
تصور نفسها بالصلاة
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب عارمة بعد تداول مقطع فيديو لمواطنة وهي تقوم بتصوير نفسها أثناء الصلاة في الحرم المكي.

ووفقا للفديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاة في صحن المطاف وعلى بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة، حاملة الجوال بيدها وتقوم بالتقاط “فيديو سلفي” لها وهي تصلي.

ولم تكتفي الفتاة المهووسة في التصوير بذلك فقط، بل قامت بالتقاط الفيديو لنفسها مع فلتر حتى تظهر جميلة.

الفيديو المنشور أثار غضب واستياء الكثير من المغردين الذين هاجموها، مع مطالبة العديد منهم بوضع حد لانتشار مثل هذه الظاهرة، دون احترام للمكان الذي تصلي فيه وكذلك قدسية الصلاة نفسها.

ردود أفعال غاضبة

وفي هذا السياق، قال المغرد السعودي عبدالعزيز السلطان، منتقدا الفتاة:” أمحق صلاة بسخط الله تبحث عن رضا الناس”.

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من جانبه انتقد المغرد “وجدي” هوس الفتاة في التصوير بالقول:”كذا كثير والله ..للدرجة ذي وصلت فيها مرحله إدمان التصوير ..اللي تصور وهي في هذا الوضع لا تستبعد انها يتطور معها الموضوع وتصور وهي ………… مصيبه هذي”.

وسخرت المغردة ضحى الدخيل من تصرف الفتاة بالقول:” باقي تقول كبسوا”، في إشارة لبثوث التيك توك التي يطلقها المشاهير عادة لجني الامول.

وانتقد كذلك المغرد سليمان المسند ما قامت به الفتاة، قائلا:” ياليت وقفت على الفلاتر !!!! استغفر الله تركيزها على عدسة الجوال اكثر من الصلاة وكل شوي ترتب نفسها وكأنها أمام المرآة والطامه الكبرى انها تصلي بالحرم”.

رجل يصلي العيد أثناء بث مباشر على تيك توك

وجاء هذا الفيديو بعد أيام قليلة من ظهور رجل وهو يصلي صلاة عيد الأضحى أثناء بث مباشر عبر تطبيق الفيديوهات “تيك توك“.

وظهر الشخص في مواجهة الكاميرا مباشرة وهو يصلي، وبدا عليه عدم التركيز في الصلاة، حيث إنه كان يتابع بعينيه تفاعل المتابعين معه في البث المباشر، فيما يعرف على تيك توك بمصطلح “التكبيس” وإرسال الدعم والهدايا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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