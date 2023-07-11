الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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حياتنا

غادة عبدالرازق تستعرض أنوثتها وجمالها بروب الاستحمام فقط (فيديو)

ظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية عصرية في باريس قبل يومين

كتب رفيف عبدالله
غادة عبدالرازق تستعرض أنوثتها وجمالها بروب الاستحمام فقط (فيديو)
غادة عبدالرازق
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وطن– استعرضت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، جمالها وأنوثتها بروب الاستحمام فقط.

ونشرت غادة عبد الرازق، فيديو عبر حسابها على “انستجرام“، وهي تحصل على تسريحة شعر وماكياج، بينما ترتدي روب الاستحمام فقط.

أحب عملك

وبدأ الفيديو بمشهد لغادة وهي تجلس بروب الاستحمام الذي يكشف صدرها وكتفيها، وكانت بدون أي مكياج.

ثم تنتقل اللقطة إلى ما بعد حصولها على ماكياج أسود ثقيل.

وأخيرا ينتهي الفيديو بعد أن تستكمل تصفيف شعرها الذي تركته منسدلاً مموجاً.

لكن غادة عبدالرازق لم ترتد ملابسها طوال الفيديو وبقيت بروب الاستحمام.

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وعلقت غادة على الفيديو في إشارة إلى فنانة التجميل دينا الكاشف: “أحب عملك”.

 

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باريس

وقبل أيام، ظهرت غادة بإطلالة شبابية عصرية في باريس.

وارتدت الفنانة المصرية توب أوف شولدر باللون الأخضر مع تنورة سوداء.

غادة عبدالرازق
غادة في باريس

وأثارت غادة الجدل بحقيبة يد صغيرة الحجم من دار الأزياء العالمية Prada، بلغ سعرها 1980 يورو.

وتركت غادة شعرها منسدلاً على ظهرها، ورفعت الغرة فقط، مع ماكياج باللون الأخضر وسلاسل حول عنقها باللون الفضي. وقرطين وخاتم كبير.

المصدررصد ومتابعة وطن

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