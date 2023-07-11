الثلاثاء, يوليو 11, 2023
الرئيسيةحياتناعلى طريقة خاشقجي .. تقطيع رجل أعمال بالمنشار ورميه في ثلاجة! (صور)
حياتنا

على طريقة خاشقجي .. تقطيع رجل أعمال بالمنشار ورميه في ثلاجة! (صور)

واختفى الضيحة بعد اجتماع مع سمسار عقارات ألماني لمناقشة بيع فيلا وملعب ملاكمة في 4 يوليو

كتب أنس السالم
تقطيع رجل أعمال ألماني بالمنشار ورميه في ثلاجة في تايلاند
تم العثور على جثة رجل الأعمال الألماني بعد فقدانه
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وطن – عثر على رجل أعمال ألماني مفقود داخل ثلاجة في تايلاند ‘بعد تعذيبه وتقطيعه إلى قطع بالمنشار’.

وعثرت الشرطة على جثة “هانز بيتر والتر ماك” البالغ من العمر (62 عاما)، مساء الاثنين، بعد بحث محموم في مدينة “باتايا” على الساحل الشرقي لخليج تايلاند.

وقال ضباط شرطة إن رأس رجل الأعمال وجذعه وأطرافه قد قطعت وتُركت في أكياس بلاستيكية في الثلاجة.

وكان في مكان الحادث أيضا منشار كهربائي وحبال وشافط هواء وماء وزجاجات.

عثر على رجل الأعمال الألماني "هانز بيتر والتر ماك" مقطعاً بالمنشار داخل ثلاجة
عثر على رجل الأعمال الألماني “هانز بيتر والتر ماك” مقطعاً بالمنشار داخل ثلاجة

واختفى “ماك” بعد اجتماع مع سمسار عقارات ألماني لمناقشة بيع فيلا بحمام سباحة وملعب ملاكمة في 4 يوليو.

ذكرت صحيفة “بيلد” أن الشرطة اعتقلت “بيترا جي” (54 عامًا)، باعتبارها آخر شخص التقى به “ماك” في تايلاند.

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وتم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي بمستشفى الشرطة العام لتشريحها، بينما تم الاحتفاظ بالفريزر في مركز شرطة.

الشرطة تعثر على الجثة في منزل في مدينة باتايا بتايلاند
الشرطة تعثر على الجثة في منزل في مدينة باتايا بتايلاند

وحدد المحققون بعد مراجعة لقطات كاميرات المراقبة، شاحنة صغيرة يقودها شخص أجنبي ينقل الفريزر، مؤمنًا بألواح بلاستيكية وشريط أسود.

الثلاجة التي عثر بداخلها على الجثة مقطعة
الثلاجة التي عثر بداخلها على الجثة مقطعة

وقطعت الشاحنة مسافة 90 ميلاً عبر مقاطعة “تشونبوري” قبل أن يتم إنزال الثلاجة في منزل، حيث تم العثور عليها.

جثة رجل الأعمال الألماني مقطعة
جثة رجل الأعمال الأماني مقطعة

يعتقد المحققون أن هناك ابتزازًا في الحادثة، حيث وجد أن “هانز” قد أرسل مليوني بات تايلاندي (44567 جنيهًا إسترلينيًا) من حسابه المصرفي قبل وفاته.

وقال نائب رئيس الشرطة الوطنية الجنرال سوراتشات هاكبارن: “القضية تتعلق بالأصول. بدا أن الجاني يعرف أن ماك لديه أصول. يجب على المحققين معرفة ما إذا كان الجاني يعرف ماك شخصيًا”.

كان “هانز” يعيش مع زوجته التايلاندية بيرايا بونماك، 24 عامًا ، لمدة خمس سنوات في باتايا. وكان لديه ولدان من زوجته السابقة.

بيرايا بونماك زوجة رجل الأعمال القتيل
بيرايا بونماك زوجة رجل الأعمال القتيل

تم الإبلاغ عن فقده في 5 يوليو / تموز عندما لم يرجع إلى المنزل.

عرضت الأسرة مكافأة قدرها 3 ملايين بات (66،856 جنيه إسترليني) للحصول على معلومات تؤدي إلى العثور عليه وعودته.كما نقلت dailymail

وقالت زوجته إنها تلقت رسالة نصية قبل اختفائه – مريبة، لأنهما لم يتراسلوا رسائل نصية منذ خمس سنوات معًا.

وتقول الشرطة إنها تحقق في عدد من المشتبه بهم.

المصدرbild - dailymail

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