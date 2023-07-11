علم إسرائيل يُرفرف في الرياض.. ابن سلمان حقق لها ما لم تحلم به يوما

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وطن- يشارك 3 لاعبين إسرائيليين في بطولة فيفا الدولية لألعاب الفيديو التي تقام في العاصمة السعودية الرياض. ويضم الفريق اللاعبين ومدربهم ونائب مدير المنتخب، دخلوا جميعاً إلى السعودية بواسطة جوازات سفر إسرائيلية عن طريق الإمارات بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وأثارت مشاركة الفريق الإسرائيلي تساؤلات كثيرة حول حقيقة “اللا تطبيع” في العلاقات بين السعودية و إسرائيل، في الوقت الذي تُؤكد السلطات الرسمية في الرياض رغبتها في التطبيع لكن “بشروط” تضمن مصالحها.

العلم الإسرائيلي يرفرف في الرياض

حلّ الفريق الإسرائيلي ضيفاً على المملكة العربية السعودية، السبت، للمشاركة في بطولة دولية للعبة “فيفا 2023” الإلكترونية الشهيرة، التي تنتجها شركة “إي أي سبورتس” وترعاها منظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمجموع جوائز يبلغ 3 ملايين دولار.

وقال روعي كايس، محرر الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، أن “العلم الإسرائيلي يرفرف في الرياض” اليوم الثلاثاء، مع الافتتاح الرسمي للبطولة.

العلم الإسرائيلي يرفرف في رياض https://t.co/Qun04Oasgi — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 11, 2023

وأشار الصحفي الإسرائيلي، إلى أن الفريق سيقوم بكل التراتيب اللازمة خلال حفل الافتتاح وخلال البطولة، بينها رفع العلم الإسرائيلي وأداء النشيد الوطني للاحتلال، بحجة أن البطولة تقع تحت إشراف الفيفا على حدّ تعبيره.

פרסום על מאחורי הקלעים של שירת ההמנון הישראלי בריאד, בירת סעודיה: גורם המעורה בפרטים אומר לכאן חדשות שהסעודים הטילו ווטו על כך שנבחרת ישראל בפיפ"א תשיר את ההמנון מול קהל היום בטקס הפתיחה. הסעודים לא הסכימו לכך והחליטו שיעשו את החזרה הגנרלית אתמול בלי קהל וישדרו אותה בלייב היום>> pic.twitter.com/N0JSNxAFpx — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 11, 2023

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دخلوا السعودية قادمين من الإمارات

وكانت قناة “كان” العبرية، قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهرـ أن منتخب فيفا الإسرائيلي وصل للرياض بجوازات سفر إسرائيلية للمشاركة في نهائيات البطولة التي تقام لأول مرة في السعودية.

ولفتت القناة العبرية الرسمية، أن الحديث يدور عن 3 لاعبين إسرائيليين إضافة إلى مدربهم وصلوا الرياض قادمين من الإمارات للمشاركة في البطولة.

وقال أحد اللاعبين في الفريق لهيئة البث الإسرائيلية، بينما كان يشير إلى علم إسرائيل على قميصه: “العملية كانت سهلة وسريعة؛ لم نواجه أي تعقيد، والكل هنا كان لطيفاً”.

بدوره، أوضح روعي كايس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سبق وطالب السعودية بالسماح للمنتخب الإسرائيلي بالمشاركة في البطولة في الرياض.

נכנסו עם דרכונים ישראליים: נבחרת הפיפ"א הישראלית נחתה בסעודיה – תשתתף בטורניר שמתקיים לראשונה בממלכה | הפרסום של @kaisos1987 ב-#חדשותשישי pic.twitter.com/t69OWLlILF — כאן חדשות (@kann_news) July 7, 2023

ولفت إلى أن السعودية ردت برسالة أكدت فيها أنه بامكان جميع الفرق المتأهلة المشاركة دون التطرق لإسرائيل على وجه التحديد.مُوضحاً أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بين الاتحاد السعودي ونظيره في إسرائيل، لكن التنسيق تم من خلال فيفا.