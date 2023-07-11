الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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طبيبة تكشف عن خطأ واحد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القاتل الصامت

اتضح وأن عدم الحصول على قسط كاف من الراحة من شأنه أن يزيد فرص الإصابة بسرطان القاتل الصامت

كتب ايمان الباجي
طبيبة تكشف عن خطأ واحد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القاتل الصامت
سرطان القاتل الصامت
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وطن- كشفت طبيبة عن خطأ واحد يرتكبه الكثير من الناس والذي قد يزيد من فرصة إصابتهم بسرطان القولون والذي يشار إليه أحياناً باسم “القاتل الصامت”.

ترتفع معدلات الإصابة بسرطان القولون حاليًا بين الشباب، حيث من المتوقع أن تتضاعف معدلات الإصابة بسرطان القولون بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بحلول عام 2030 .

تقول جمعية السرطان الأمريكية إنه من المحتمل أن يكون هناك حوالي 153000 حالة سرطان القولون والمستقيم سيتم الكشف عنها كل عام تقريبًا.

من بين هؤلاء المرضى المحتملين، من المتوقع أن يكون حوالي 19500 من سن 50 عامًا.

خطأ واحد يتسبب في إصابتك بهذا المرض

في هذا السياق، كشفت الدكتورة كاترينا بيدرسن، الأستاذة المساعدة في قسم طب الأورام بكلية الطب بجامعة واشنطن، لصحيفة ذا صن البريطانية عن خطأ واحد يرتكبه العديد من الأشخاص يتسبب في إصابتهم بسرطان القولون وهو عدم الحصول على الراحة الكافية.

سرطان القولون
من المتوقع أن تتضاعف معدلات الإصابة بسرطان القولون بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بحلول عام 2030

وكشفت أن الحصول على قسط جيد من الراحة ضروري للحفاظ على مستوى صحي جيد.

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أخبرت الدكتور بيدرسن الصحيفة:”الحصول على نوم كافي كل ليلة أمر مهم للغاية. بالنسبة للبالغين، من الضروري الحصول على سبع إلى ثماني ساعات نوم في الليلة، لأن هذا يحافظ على عمل الجهاز المناعي بشكل مناسب.”

كما تحدثت الخبيرة عن مجالات رئيسية أخرى يحتاج الناس إلى إدراكها من أجل تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

نصائح لتقليل إصابتك بالمرض

نصحت الدكتورة بتجنب الأطعمة المصنعة، وتقليل اللحوم الحمراء مع تناول أكبر عدد ممكن من الفواكه والخضروات والأشياء ذات الألياف المرتفعة قدر الإمكان وقد أظهر أن هذا يقلل من فرصة الإصابة بسرطان القولون.

كما أشارت كذلك إلى أن  إتباع نظام غذائي سيء يكون سببًا في الإصابة السمنة، مما يؤثر بشكل ما على معدلات الإصابة بسرطان القولون. ولهذا السبب، يحتاج الأشخاص إلى ممارسة التمارين الرياضية.

كما نصحت الدكتورة كذلك بمراقبة وجود أي دم في البراز مع إجراء الفحوصات الطبية بانتظام.

سرطان القولون هو ثاني أكثر سرطان في المملكة المتحدة، ويموت من المرض نحو 16500 شخص ولكن يمكن علاجه إذا تم اكتشافه مبكرًا.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن

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