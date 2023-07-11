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شقيق أمير قطر يصطاد سمكة تونة عملاقة ويكشف عن وزنها (شاهد)

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، يشغل منذ مارس الماضي منصب وزير الداخلية القطري الجديد بعد جهوده الكبيرة في تأمين مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022

كتب فهمي الورغمي
شقيق أمير قطر يصطاد سمكة تونة عملاقة ويكشف عن وزنها
شقيق الأمير وسمكة التونة العنيدة
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وطن- تمكن الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، من اصطياد سمكة تونة ضخمة تزن 300 كيلوغرام.

وشارك الشيخ خليفة (32 عاما) صورا لهذه المغامرة التي جاءت ضمن في رحلة بحرية في إحدى المياه الزرقاء الخلابة التي تحيط بمدينة بودروم بالسواحل التركية.

ونشرت الشيخة المياسة بنت حمد، شقيق الشيخ خليفة، الصورة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” وعلقت عليها بطرافة: “صيد اليوم”.

شقيق أمير قطر يصطاد سمكة تونة
شقيق أمير قطر يصطاد سمكة تونة

شقيق الأمير وسمكة التونة العنيدة

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر في 07 مارس الماضي، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر الأميري على أن يتم تعيين “الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني”، وزيراً للداخلية.

كما نشر حساب باسم الشيخ خليفة على التيك توك، فيديو وثق عملية الصيد لسمكة التونة العملاقة بأكثر من صورة.

وظهرت السمكة الضخمة في إحدى الصور معلقة، ويقف بجانبها الشيخ خليفة بن حمد، وشخص آخر ليتضح أن وزنها 300 كيلو جرام.

@ka19_91

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♬ الصوت الأصلي – 𝓡𝓮𝓶𝓎

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من هو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني؟

خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني (من مواليد عام 1991)، أمير قطري وسياسي وشقيق أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني. يشغل حاليا منصب وزير الداخلية بعدما كان ضابطا في قوة الأمن الداخلي (لخويا)، منذ عام 2015، وتدرج في عدد من المناصب خلالها.

حصل على العديد من الدورات والتدريب العسكري. وعُيّن قائداً لعمليات أمن بطولة كأس العالم قطر 2022 .

هو ابنُ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق، (الأمير الوالد) من زوجته الشيخة موزا المسند. لديه عددٌ من الأشقاء بمن فيهم تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الحالي.

التحقَ بمدرسة “قطر أكاديمي” قبلَ أن يحصلَ على تدريبٍ في أكاديمية قطر للقادة والتي تخرّج منها. حصلَ خليفة في عام 2015 على بكالوريوس في العلوم السياسية بدرجةِ امتياز من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية.

كما نالَ في العام التالي ماجستير في الدبلوماسية العامة بدرجة امتيازٍ أيضًا من نفسِ الجامعة.ّ

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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