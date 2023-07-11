شاكيرا تفيض أنوثة بجلسة مثيرة داخل المصعد بفستان مكشوف الصدر! (شاهد)

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وطن- بينما تضج وسائل الإعلام بقصة حب شاكيرا، استطاعت الفنانة الكولومبية أن تشتت أنظارهم بأحدث جلسة تصوير مثيرة في المصعد.

شاركت شاكيرا الصور المثيرة لها من المصعد عبر حسابها على “انستجرام”، مع تعليق” “لقطات المصعد”.

فستان مثير

في الصور التي التقطها مصور محترف شهير ، يمكنك أن ترى أن شاكيرا بفستان بني قصير، به فتحة من الأمام أشبه بحمالة صدر.

كما أظهرت الصور أن عشيقة بيكيه السابقة كانت ترتدي حذاء أسود طويل.

وأثارت الصور جميع أنواع ردود الفعل الإيجابية من متابعيها الـ88 مليون.

مشاهير يتغزلون

وتلقت الفنانة الكولومبية عدة تعليقات من بعض المشاهير العالميين والوطنيين الذين أشادوا بجمالها.

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وكانت شاكيرا في أوروبا هذا الأسبوع. أولاً ، ذهبت إلى برشلونة لتترك ابنيها ساشا وميلانو مع والدهم جيرارد بيكيه. ثم سافرت المغنية إلى باريس حيث حضرت أسبوع الموضة ، حيث كانت في دائرة الضوء بظهورها أمام المصورين.

تم تداول الشائعات حول علاقة شاكيرا المزدهرة مع لويس هاميلتون منذ أسابيع.

لقد شوهدوا في الحفلات والمطاعم والأماكن المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حضور شاكيرا المستمر في سباقات الفورمولا 1 يغذي الشائعات.

في اللحظات الأخيرة من السباق ، التقطت كاميرات التلفزيون شاكيرا وهي تستمتع بالسباق من منطقة ضيافة مرسيدس.