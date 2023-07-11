الثلاثاء, يوليو 11, 2023
الرئيسيةالهدهدساويرس يظهر مع السوداني في العراق ويعلن عن مشروع عملاق (شاهد)
الهدهد

ساويرس يظهر مع السوداني في العراق ويعلن عن مشروع عملاق (شاهد)

نجيب ساويرس كان قد أفصح في مناسبات كثيرة عزمه تحويل استثماراته خارج مصر نحو بلدان بها أسواق مربحة، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر حاليا

كتب فهمي الورغمي
ساويرس يظهر مع السوداني في العراق ويعلن عن مشروع عملاق
نجيب ساويرس و محمد السوداني
- Advertisement -

وطن- جمع “لقاء أخوي” رجل الأعمال والمهندس المصري نجيب ساويرس، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد.

ونشر نجيب ساويرس عبر حسابه في موقع التغريدات القصيرة “تويتر” صورة تجمعه مع رئيس الوزراء العراقي، معلقا عليها بالقول: “لقاء اخوى مثمر لمشروع عملاق فى بغداد ..إن شاء الله.”

وتابع الملياردير المصري:”مع تمنياتى لدولة الرئيس بالنجاح فى تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقى”.

نجيب ساويرس و محمد السوداني
نجيب ساويرس و محمد السوداني

نجيب ساويرس في العراق ويلتقي السوداني

ولم يعلن ساويرس أو السوداني أو أيّ طرف من الحكومة العراقية، عن نوع المشروع التي من المزمع أن يُنفذه رجل الأعمال المصري في بغداد.

يُشار أنه بتاريخ 31 يناير الماضي، بحث رئيس الهيئة العراقية للاستثمار “حيدر مكية”، مع شركة أوراسكوم المصرية للاستثمار القابضة (مملوكة لنجيب ساويرس) عدداً من الفرص والقطاعات التي ترغب المجموعة الدخول بها في مجال الاستثمارات العقارية وخاضت المشاريع الإسكانية.

- Advertisement -

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار التقى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة، عدداً من الفرص والقطاعات التي ترغب المجموعة الدخول بها في مجال الاستثمارات العقارية من خلال إقامة مشاريع استثمارية متنوعة”.

وأضاف أن “من هذه المشاريع مشاريع إسكانية (مدن كبيرة) لأصحاب الدخل المرتفع خارج العاصمة بغداد وما يرافقها من مشاريع خدمية”.

وأفاد بأنه سيتم إنشاء تلك المشاريع “بشكل يسهم بفك الاختناقات التي تشهدها العاصمة، إلى جانب مجالات أخرى تتعلق بملفات السياحة والفندقة والتصنيع الزراعي وغيرها من المجالات التي سبق أن نفذتها الشركة في العراق”.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء العراقية واع، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

“شخرة” إيمان البحر درويش للسيسي ونظامه.. هل كتبت نهايته؟ (فيديو)

الهدهد

زواج أثرياء العراق من السوريات عبر سماسرة.. فيديو يفضح ما يحدث في السيدة زينب

الهدهد

فيديو مسرب لمحمد أبو العينين من باريس يثير الجدل في مصر

الهدهد

الحر الشديد يفترس أهوار العراق.. آثار مدمرة والسكان يهربون

اقتصاد

برلماني مصري ينفجر في وجه حكومة مدبولي.. ما علاقة السعودية؟ (فيديو)

الهدهد

فيديو “مزرعة الحمير” يثير الهلع في مصر.. الذبح والسلخ لا يتوقف

حياتنا

نُزعت الرحمة من قلبها.. أم تلقي طفلتها من الدور الثاني بسبب صراخها

الهدهد

فضيحة بالفيديو لمسؤول عراقي.. أُلقي القبض عليه بعد ضبطه متلبسا

الهدهد

تُمرر سرا.. صدمة جديدة للمصريين بينما السيسي يستجم بقصره الساحلي

حياتنا

فيديوهات عارية لثرية خليجية في غرفة نومها بيد شاب مصري وهذا ما فعله

الهدهد

من الفندق إلى المسجد.. أمن السيسي يحرم أحمد الطنطاوي من الجولات الشعبية

تقارير

عربون محبة للسيسي.. أردوغان يغدر بالإخوان ويشن حملة اعتقالات طالت 50 معارضاً منهم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“ميسي عُمان” هكذا احتفى السيب بيزيد المعشني.. ما قيمة عقده؟ (فيديو)

“شخرة” إيمان البحر درويش للسيسي ونظامه.. هل كتبت نهايته؟ (فيديو)

شقيق أمير قطر يصطاد سمكة تونة عملاقة ويكشف عن وزنها (شاهد)

مقاطع جنسية بالجملة.. صدفة تفضح مدرب شهير صور نفسه وهو يغتصب ضحاياه

على طريقة خاشقجي .. تقطيع رجل أعمال بالمنشار ورميه في ثلاجة! (صور)

زواج أثرياء العراق من السوريات عبر سماسرة.. فيديو يفضح ما يحدث في السيدة زينب

علم إسرائيل يُرفرف في الرياض.. ابن سلمان حقق لها ما لم تحلم به يوما

لتوزيعها في السويد.. الكويت تطبع 100 ألف نسخة من المصحف مترجمة للسويدية

طفل مقطوع الرأس يثير الذعر على الشاطئ! (صور)

متعاف من الإدمان صدم العمانيين بما كشفه عن وضع النساء اللاتي يخضعن للعلاج

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC