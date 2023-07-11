ساويرس يظهر مع السوداني في العراق ويعلن عن مشروع عملاق (شاهد)

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وطن- جمع “لقاء أخوي” رجل الأعمال والمهندس المصري نجيب ساويرس، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد.

ونشر نجيب ساويرس عبر حسابه في موقع التغريدات القصيرة “تويتر” صورة تجمعه مع رئيس الوزراء العراقي، معلقا عليها بالقول: “لقاء اخوى مثمر لمشروع عملاق فى بغداد ..إن شاء الله.”

وتابع الملياردير المصري:”مع تمنياتى لدولة الرئيس بالنجاح فى تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقى”.

لقاء اخوى مثمر لمشروع عملاق فى بغداد ..إن شاء الله، مع تمنياتى لدولة الرئيس بالنجاح فى تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقى pic.twitter.com/poDkCOqDg9 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 11, 2023

نجيب ساويرس في العراق ويلتقي السوداني

ولم يعلن ساويرس أو السوداني أو أيّ طرف من الحكومة العراقية، عن نوع المشروع التي من المزمع أن يُنفذه رجل الأعمال المصري في بغداد.

يُشار أنه بتاريخ 31 يناير الماضي، بحث رئيس الهيئة العراقية للاستثمار “حيدر مكية”، مع شركة أوراسكوم المصرية للاستثمار القابضة (مملوكة لنجيب ساويرس) عدداً من الفرص والقطاعات التي ترغب المجموعة الدخول بها في مجال الاستثمارات العقارية وخاضت المشاريع الإسكانية.

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وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار التقى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة، عدداً من الفرص والقطاعات التي ترغب المجموعة الدخول بها في مجال الاستثمارات العقارية من خلال إقامة مشاريع استثمارية متنوعة”.

وأضاف أن “من هذه المشاريع مشاريع إسكانية (مدن كبيرة) لأصحاب الدخل المرتفع خارج العاصمة بغداد وما يرافقها من مشاريع خدمية”.

وأفاد بأنه سيتم إنشاء تلك المشاريع “بشكل يسهم بفك الاختناقات التي تشهدها العاصمة، إلى جانب مجالات أخرى تتعلق بملفات السياحة والفندقة والتصنيع الزراعي وغيرها من المجالات التي سبق أن نفذتها الشركة في العراق”.