رد غير متوقع من إيلون ماسك على الفضيحة الجنسية التي هزت شبكة بي بي سي

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وطن- تصدر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الرجل الأكثر ثراءً حول العالم، عناوين الصحف مؤخرا وذلك بعد أن انتقد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بعد الكشف عن تورط أحد مذيعيها في قضية جنسية.

قد يواجه مقدم العرض الذي لم يذكر اسمه اتهامات بالاستغلال الجنسي بعد مزاعم بأنه دفع آلاف الدولارات لمراهق مقابل الحصول على صور جنسية فاضحة، وفقا لما أورده موقع “indy100“.



قالت شرطة العاصمة إنها تجري مزيدًا من التحقيقات بعد هذه الحادثة، لكنها أضافت أنه لا يوجد تحقيق جار.

وفي بيان لها، قالت الشرطة:” إن التحقيق جار والتحقيقات جارية، ولم تحدث أي اعتقالات.”



ويوم الأحد، غرد حساب بي بي سي Breaking News على تويتر: “تم تعليق مقدم البرامج في بي بي سي المتهم بدفع مبلغ لمراهق مقابل الحصول على صور جنسية فاضحة.”

ماسك يعلق على الحادثة

ورد إيلون ماسك، مالك منصة تويتر على التغريدة حوالي الساعة 11:11 بتوقيت جرينتش يوم 10 يوليو برابط لصفحة ويكيبيديا لفضيحة أخرى لمذيع محطة الـ”بي بي سي” السابق “جيمي سافيل”.



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سافيل، الذي توفي في عام 2011، تم طرده من الإذاعة بعد أن قام بإغتصاب عدد كبير من الأطفال خلال أوج شهرته كشخصية مشهورة.

وأكدت بعض وسائل الإعلام أنه أرتكب أكثر من 450 جريمة جنسية.

تحدث ماسك إلى بي بي سي في وقت سابق من هذا العام في مقابلة “مفاجئة”، بعد ستة أشهر فقط من توليه المنصة. انتهت المقابلة التي استمرت ساعة بشكل فوضوي عندما حاول الصحفي جيمس كلايتون إنهاء المقابلة لكن ماسك واصل حديثه عن منصة تويتر وعن شركته سبيس إكس.

والدة الطفل تخرج عن صمتها

في سياق آخر، قالت والدة الطفل المراهق: ألوم رجل البي بي سي هذا على تدمير حياة طفلي – أخذ براءة طفلي وسلمه المال ليحصل على الكوكايين الذي يمكن أن يقتل طفلي.”

ويُزعم أن الرسائل التي أرسلها المذيع للطفل المراهق بدأت في عام 2020، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

وتقول الأسرة إن مقدم البرامج في البي بي سي لم يخف هويته قط، بل إنه أرسل صوراً لنفسه في العمل.