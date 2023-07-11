رد غير متوقع من إيلون ماسك على الفضيحة الجنسية التي هزت شبكة بي بي سي

وطن- تصدر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الرجل الأكثر ثراءً حول العالم، عناوين الصحف مؤخرا وذلك بعد أن انتقد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بعد الكشف عن تورط أحد مذيعيها في قضية جنسية.
قد يواجه مقدم العرض الذي لم يذكر اسمه اتهامات بالاستغلال الجنسي بعد مزاعم بأنه دفع آلاف الدولارات لمراهق مقابل الحصول على صور جنسية فاضحة، وفقا لما أورده موقع “indy100“.
قالت شرطة العاصمة إنها تجري مزيدًا من التحقيقات بعد هذه الحادثة، لكنها أضافت أنه لا يوجد تحقيق جار.
وفي بيان لها، قالت الشرطة:” إن التحقيق جار والتحقيقات جارية، ولم تحدث أي اعتقالات.”
ويوم الأحد، غرد حساب بي بي سي Breaking News على تويتر: “تم تعليق مقدم البرامج في بي بي سي المتهم بدفع مبلغ لمراهق مقابل الحصول على صور جنسية فاضحة.”
ماسك يعلق على الحادثة
ورد إيلون ماسك، مالك منصة تويتر على التغريدة حوالي الساعة 11:11 بتوقيت جرينتش يوم 10 يوليو برابط لصفحة ويكيبيديا لفضيحة أخرى لمذيع محطة الـ”بي بي سي” السابق “جيمي سافيل”.
سافيل، الذي توفي في عام 2011، تم طرده من الإذاعة بعد أن قام بإغتصاب عدد كبير من الأطفال خلال أوج شهرته كشخصية مشهورة.
وأكدت بعض وسائل الإعلام أنه أرتكب أكثر من 450 جريمة جنسية.