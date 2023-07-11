الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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حياتنا

دوا ليبا تمارس الجنس في الحمام.. انعكاس المرآة فضح المستور (شاهد)

أثارت دوا ليبا و رومان جافراس لأول مرة شائعات عن قصة حبهما في فبراير الماضي

كتب رفيف عبدالله
دوا ليبا تمارس الجنس في الحمام.. انعكاس المرآة فضح المستور (شاهد)
دوا ليبا
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وطن- قد يكون نشر حياتك على الشبكات الاجتماعية خطرًا أو على الأقل يمكن أن يعطي معلومات لا ينبغي أن تكون معروفة في البداية.

أكثر من ذلك عندما تكون دوا ليبا ، واحدة من أهم المطربين في العالم مع أكثر من 70 مليون مستمع شهريًا على Spotify ، وقد أشعلت صورتها الأخيرة الشبكات الاجتماعية بسبب التفاصيل الصغيرة.

ملابس داخلية

في الصورة التي حملتها عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام، يمكنك رؤية دوا ليبا في ملابسها الداخلية.  مع ثونج أسود وقميص أخضر طويل كبير الحجم ، لكن الشيء المهم ليس فيه ، ولكن ما ينعكس في المرآة عند التقاط الصورة الشخصية.

ماذا ترى دوا ليبا في المرآة؟

في صورتها الشخصية ، يمكنك رؤية الجزء الخلفي من الحمام ، حيث يمكنك رؤية الدش ، مستخدمًا فقط مع وجود علامات البخار عليه.

دوا ليبا تمارس الجنس
قد يكون نشر حياتك على الشبكات الاجتماعية خطرًا

لكن اللافت للنظر هي بصمات الأيدي التي عليها ، كأن أحدهم يتكئ عليها ، بالإضافة إلى أن هناك العديد منها ، بحيث يمكن أن تكون من شخصين. مع العلم أن لديها صديقًا ، المهندس رومان غافراس.

لم يتردد متابعي دوا ليبا في الإشارة إلى ما هو واضح ، وأنهم كانوا سيمارسون الجنس في ذلك المكان.

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اليونان

والحقيقة هي أنها نشرت هي نفسها لقطات أخرى لرحلتها مع شريكها إلى اليونان. ونشرت المطربة عدة صور بكلمة: “جزيرة سيفنوس” مع صور للمكان ولحمامها الشمسي.

دوا ليبا تمارس الجنس
دوا ليبا واحدة من أهم المطربين في العالم
دوا ليبا تمارس الجنس
أشعلت صورتها الأخيرة الشبكات الاجتماعية بسبب التفاصيل الصغيرة

قامت النجمة بعد ذلك بتحميل صور ومقاطع فيديو أخرى توضح كيف سارت رحلتها. في معظمها ترتدي البكيني.

دوا ليبا تمارس الجنس
نشرت هي نفسها لقطات أخرى لرحلتها مع شريكها إلى اليونان
دوا ليبا تمارس الجنس
أثارت دوا ليبا و رومان جافراس لأول مرة شائعات عن قصة حبهما في فبراير الماضي

علاقة تبدو أقوى من أي وقت مضى

أثارت دوا ليبا و رومان غافراس لأول مرة شائعات عن قصة حبهما في فبراير الماضي عندما شوهدوا وهم يغادرون حفل ما بعد حفل توزيع جوائز BAFTA في لندن معًا. وحتى اليوم أصبح الأمر أكثر من المؤكد.

المصدررصد ومتابعة وطن

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