تفاصيل مثيرة لدخول جنود لبنانيين إلى شمالي إسرائيل.. ارتدوا ثيابا مدنية وظلوا 20 دقيقة

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وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية، أن العشرات من الجنود اللبنانيين يرتدون ثيابا مدنية، دخلوا الأسبوع الماضي منطقة شمالي إسرائيل، بعدما عبروا السياج الحدودي على الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن هؤلاء الجنود عبروا الحدود الجنوبية الشرقية للبنان إلى منطقة بالقرب من منارة الكيبوتس في الجزء الشمالي الغربي من الجليل الأعلى المطل على وادي الحولة.

الجنود عبروا الحدود وظلوا 20 دقيقة

وقالت إذاعة الجيش أنه في 5 يوليو، وأثناء قيام إسرائيل بأعمال هندسية بالقرب من السياج ، عبر 30 شخصًا الحدود الإسرائيلية ، واقتربوا من جرافة تعمل في الأرض ومكثوا في المنطقة لمدة 20 دقيقة، وفق موقع ميدل إيست آي.

وأوضحت الإذاعة، أن الأفراد العزل المرافقين للجيش كانوا أعضاء في حزب الله، لكن من دون تقديم أدلة.

وأطلق جنود الاحتلال، أعيرة نارية في الهواء، وتم إبلاغ بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بما جرى، لكن تم حل القضية بعد “محادثة” بوساطة مع الجانب اللبناني.

ولم يعلق حزب الله والجيش اللبناني على التقارير.

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توتر حدودي

ويسود التوتر، الوضع على طول السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان منذ أبريل، مع اندلاع عدة احتجاجات وتبادل لإطلاق النار. وفي 4 يوليو، تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان وسقط بالقرب من منارة الكيبوتس.

وبعد يومين، قصف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخين من المنطقة، وسقط أحد الصواريخ قرب قرية الوزاني في جنوب لبنان ، فيما سقط الصاروخ الثاني بالقرب من قرية الغجر المتنازع عليها، الواقعة على حدود لبنان وإسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة.

ورسمت الأمم المتحدة الخط الأزرق في عام 2000 بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بعد 20 عامًا من الاحتلال ، وهو مصنوع من البراميل الزرقاء، فيما أقامت إسرائيل سياجًا على طول أجزاء منها في أراضيها الشمالية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية ، احتج اللبنانيون على محاولات إسرائيل بناء سياج على أراضيهم على طول الخط الأزرق.

فيما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من نشاط حزب الله على طول السياج بعد أن نصبت الجماعة خيمتين في مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل قبل إزالة واحدة في يوليو، وقال غالانت: “هذا لا يقلل من شأن قوتنا وتصميمنا”.

وأضاف: “ما رأيته قبل شهرين في غزة والأمس في جنين نحن قادرون على القيام به في لبنان أيضًا. النتيجة ستكون مدمرة”.

وفي 3 يوليو، شنت القوات الإسرائيلية حملة مكثفة استمرت يومين على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة ، مما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً وإحداث دمار واسع النطاق.

ودعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي تقوم بدوريات على السياج الحدودي بين البلدين، جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.

وفي أبريل، قصف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان واتهم جماعة فلسطينية مسلحة بإطلاق وابل من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل.