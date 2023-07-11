تحذيرات واسعة لـ “نادي شهير ومحبوب” من خوض مباراة أمام فريق إسرائيلي

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وطن – قالت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، إنّ أحد أكثر أندية كرة القدم المحبوبة في جنوب أفريقيا سينخرط في “غسيل رياضي”، إذا استمروا في مباراة كرة قدم مع ناد إسرائيلي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقالت الحملة، في بيان لها، إن أورلاندو بايرتس، المعروف بموقفه القوي ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عليه التزام أخلاقي بالانسحاب من المباراة المقررة في 13 يوليو ضد فريق مكابي تل أبيب.

وأضافت: “الفلسطينيون لا يدعون إلى الصدقة بل إلى أبسط أشكال التضامن وهو عدم الإضرار بنضالنا من أجل الحرية والعدالة والمساواة”، كما نقل موقع ميدل إيست آي.

وتابعت الحملة الفلسطينية: “اللعب مع فريق يمثل الفصل العنصري في إسرائيل من شأنه تطبيع الفصل العنصري وغسله ، وهذا من شأنه أن يضر بكفاحنا من أجل مستقبل بدون فصل عنصري واستعمار استيطاني”.

وذكر البيان: “مثلما توقع أولئك الذين حاربوا الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أن تستجيب الفرق الدولية لنداء الأغلبية المضطهدة في جنوب إفريقيا بعدم اللعب مع ممثلي ذلك النظام ، فإن الفلسطينيين يطلبون من أورلاندو بايرتس عدم اللعب مع مكابي تل أبيب“.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي “قلق”

جاء بيان الحملة الفلسطينية، بعد ساعات من رفض النادي الجنوب إفريقي ، المقرر أن يلعب سلسلة من المباريات الودية قبل الموسم في وقت لاحق من هذا الأسبوع في إسبانيا، دعوة في وقت سابق من قبل نشطاء من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي يقودها الفلسطينيون للانسحاب من المباراة.

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وحركة المقاطعة BDS هي مبادرة سلمية تسعى إلى تحدي الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، من خلال المقاطعات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية المشابهة لحملات المقاطعة الناجحة ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وقال فريق القراصنة، كما هو معروف على نطاق واسع ، في بيان إنهم أقروا بمحنة الفلسطينيين لكنهم ملتزمون بـ “القواعد” ، ما يعني أنه يتعين عليهم المضي قدمًا في المباراة.

وأضاف النادي الجنوب إفريقي: “لا توجد مقاطعة ثقافية أو مقاطعة بأي شكل من الأشكال من قبل حكومة جنوب إفريقيا أو الفيفا أو الدولة المضيفة التي يمكن لإدارة أورلاندو بايرتس أن تبني عليها رفضها للعب ضد مكابي تل أبيب”.

وجاء في بيان للنادي: “الاستجابة لنداء من أي هيئة أخرى من شأنه أن يخلق صراعا داخل أورلاندو بايرتس بما يقوض قيم النادي وتاريخه بشكل لا يمكن إصلاحه”.

حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم يعلق على الأزمة

ودخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم (ANC) في النقاش، فقال نومفولا موكونيان نائب الأمين العام للحزب، إنه قلق بشأن المباراة لكنه أضاف أنه لا يمكنه الضغط على النادي في هذه المرحلة.

وأضاف: “كنا على اتصال مع اورلاندو بايرتس ورفاقنا في فلسطين.. نلاحظ دعوة المجتمع المدني لأورلاندو بايرتس بعدم خوض المباراة. نريد تسجيل مناقشة مهمة حول المقاطعة الثقافية”.

وأعقب تصريحات موكونيان ببيان صادر عن تحالف المقاطعة في جنوب إفريقيا ، الذي قال إنه يقدر الاعتراف بمحنة الفلسطينيين لكنه حث النادي أيضًا على إعادة النظر.

وأضاف التحالف: “عليهم أن يرقوا إلى مستوى تاريخ نضالهم ، وأن يتحدوا مرة أخرى القواعد التي ترسخ غسيلا رياضيا للفصل العنصري ويرفضون لعب فريق فصل عنصري إسرائيلي”.

قطع العلاقات الدبلوماسية

وفي وقت سابق من شهر يوليو ، دعا تحالف المقاطعة في جنوب إفريقيا، حكومة البلاد لاتخاذ إجراء حاسم في الأمم المتحدة ضد الفصل العنصري الإسرائيلي، داعيًا إلى إعادة آليات مناهضة الفصل العنصري عبر العقوبات الدولية وحظر الأسلحة.

وقالت الهيئة الائتلافية: “نطالب كذلك بأن تعلن حكومتنا أن السفير الإسرائيلي لنظام الفصل العنصري في بريتوريا شخص غير مرغوب فيه وأن تقطع العلاقات الدبلوماسية وجميع العلاقات الأخرى”.

يُشار إلى أن حكومة جنوب إفريقيا كانت قد استدعت سفيرها لدى إسرائيل في عام 2018، بعد استشهاد فلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية خلال مسيرة العودة الكبرى في غزة.

وفي وقت سابق من هذا العام ، صوت برلمان جنوب إفريقيا على خفض مستوى علاقاته مع إسرائيل.