بايدن يكسر البروتوكول مرتين أمام ملك بريطانيا.. هل أصابته نوبة زهايمر؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن – أثيرت ضجة على مدار الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر إقدام الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يكسر البروتوكول مرتين، خلال استقباله من قبل الملك تشارلز الثالث، في قلعة وندسور.

وأظهر مقطع فيديو متداول، جو بايدن وهو ينتهك البروتوكول من خلال اتخاذ خطوتين للأمام، والسير قبل الملك في قلعة وندسور.

وبيّنت اللقطات المتداولة، بايدن وعلى وجهه ملامح استغراب على وجهه، وهو يمشي بخطوات ثقيلة ويسبق الملك تشارلز الثالث.

كما انتهك الرئيس الأمريكي، بروتوكول الاستقبال عندما ربت على ظهر تشارلز الثالث، ومسكه من يده أثناء استقباله، علما أن القواعد البروتوكولية تنص على أنه لا ينبغي لأحد أن يمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة.

🇬🇧 🇺🇸

بايدن يسير أمام تشارلز في تجاوز للبرتوكول تسبب بإحراج ملك المملكة المتحدة ،،،

من وجهة نظري الزهايمر له بالغ الأثر في تصرفات بايدن خلال العامين الأخيرينpic.twitter.com/1Mas5SjYLu — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) July 10, 2023

جدل كبير

أثارت هذه الواقعة جدلا كبيرا، وأحدثت حالة من الغضب بين البريطانيين الذين انفعلوا بسبب تقدُّم بايدن أمام الملك، وهو ما اعتبره الكثيرون من البريطانيين أنه يقلل من شأن الملك تشارلز.

- Advertisement -

وتعليقا على الواقعة، قال رئيس حزب “بريطانيا أولًا” بول غولدين: “هناك تفسيران لما حدث .. إما أن بايدن يتعمد عدم احترام ملكنا لأنه قومي أيرلندي .. أو أنه مصاب بمرض الزهايمر حيث بدا وكأنه لا يملك أدنى فكرة عما يحدث حوله”.

بايدن يثير الجدل مجددًا.. حيث بدا ضائعًا ويتم توجيهه باستمرار من قبل الملك تشارلز خلال بروتوكول تحية الجنود الذي يقام عادة كجزء من مراسم استقبال القادة في قصر وندسور لكن أكثر ما أغضب البريطانيين تقدمه على الملك وتركه خلفه .. وهو ما اعتبره البعض تقليلًا من احترام جلالته بينما… pic.twitter.com/5blGP8bviQ — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) July 10, 2023

لكن في المقابل، وصف مصدر ملكي بريطاني وضع بايدن يده على كتف الملك تشارلز الثالث خلال لقائهما، بأنه أمر يعبر عن حالة الدفء والمودة، معتبرا أن الرئيس الأمريكي لم يكسر البروتوكول.

وقال المصدر متحدثا عن هذه الواقعة، لموقع “cnn“، إن ملك بريطانيا يشعر بالارتياح إزاء مثل هذا التواصل، موضحا أن الواقعة تؤكد أن الدفء يهيمن على العلاقات بين الزعيمين وشعبيهما.

وأضاف المصدر: “وعلى عكس بعض التقارير الإخبارية، في الواقع، هذا هو البروتوكول الصحيح”.

زيارة بايدن لبريطانيا

وكان بايدن قد أجرى أول زيارة له إلى بريطانيا منذ تنصيب الملك تشارلز، حيث التقى العاهل البريطاني ورئيس الوزراء ريتشي سوناك، وتناولت المباحثات عددا من القضايا، وكان أبرزها قضية المناخ خلال هذه الزيارة.