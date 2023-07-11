الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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رياضة

النصر السعودي في ورطة بسبب رونالدو!

النصر في اختبار صعب وسط المنافسة القوية بين الأندية السعودية على إبرام الصفقات هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
النصر السعودي في روطة بسبب رونالدو
النصر السعودي في روطة بسبب رونالدو
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وطن- يبدو أن نادي النصر السعودي سيفشل في إبرام العديد من الصفقات القوية مع نجوم لامعين في عالم كرة القدم هذا الصيف، عقب تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي.

وكشف الإعلامي السعودي بندر العتيبي، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، عن سر فشل نادي النصر في إبرام صفقات عالمية. هذا الصيف على غرار تعاقد مع الدون رونالدو.

كما وقال السعودي العتيبي، ” كما وصلني، إدارة النصر يتفاوض وفق الميزانية المرصودة لديه فقط”. ولم يذكر عن القيمة المالية المرصودة للنادي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

النصر السعودي في ورطة هذا الصيف

كما وبين، أن المفاوضين في نادي النصر السعودي، يبحثون عن لاعب جديد وبمبلغ مالي رخيص. يتوافق مع الميزانية المرصودة للفريق في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

ونجح النصر السعودي في التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزفيتش، القادم من صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف. بصفقة وصلت قيمتها 17.5 مليون دولار وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

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وختم الإعلامي السعودي العتيبي حديثه، ” أحذر من فشل نادي النصر في التعاقد مع أي لاعب عالمي كبير هذا الصيف، في ظل الصفقات الضخمة لأندية السعودية المنافسة له، والتي تستطيع أن تكسر عقود اللاعبين مع فرقهم”.

راتب رونالدو مع النصر السعودي

كما ويصل رواتب التي سيتلقاها الدون كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، إلى 2 مليار ريال سعودي خلال موسمين التعاقد مع اللاعب.

كما وارتبطت العديد من الأسماء بنادي النصر السعودي في سوق انتقالات الميركاتو. هذا الصيف، لعل أبرزهم السنغالي ساديو ماني والإيفواري سيكو فوفانا وفرانك كيسيه، وكذلك المغربي حكيم زياش وغيرهم.

يذكر بأن نادي النصر السعودي قد أنهى الموسم الماضي. بدون أي من ألقاب، مع تواجده في مركز وصافة تدريب الدوري السعودي (روشن)، خلف المتوج باللقب والمتصدر اتحاد جدة السعودي.

المصدروطن + بندر العتيبي تويتر

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