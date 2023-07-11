الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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الموسيقي الأمريكي الشهير بودي جاي يلغي حفله في إسرائيل خشية على حياته.. هذا ما قاله!

الموسيقي الأمريكي الشهير بودي جاي يعلن عن إلغاء حفلاته في قيسارية وتل أبيب

كتب خالد السعدي
بودي جاي
الموسيقي الأمريكي وعازف القيثارة الشهير بودي جاي
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وطن – ألغى الموسيقي الأمريكي وعازف القيثارة الشهير “بودي جاي”، حفله الموسيقى الذي كان مقررا إقامته في إسرائيل على مدى يومي 19و20 يوليو/تموز الجاري، وذلك خشية على حياته في ظل العملات الفدائية الت ينفذها الفلسطينيون ردا على عمليات الاجتياح المستمرة من قبل قوات الاحتلال للمدن الفلسطينية.

ونشر بودي جاي عبر حسابه الشخصي على “انستغرام” بيانا قال فيه:” إلى كل معجبيني في إسرائيل، في ظل التوترات المستمرة والعمليات العسكرية الأخيرة، اخترت عدم السفر إلى المنطقة”.

وأضاف :”وللأسف سألغي عروضي في 19 و 20 يوليو”.

واختتم بيانه قائلا:” من أعماق قلبي أعتذر عن الإزعاج. أتمنى لكم السلام والمحبة “.

بودي جاي يلغي حفله في إسرائيل
بودي جاي يلغي حفله في إسرائيل

إشادة قوية بقرار بودي جاي

وأيد عدد كبير جدا من متابعه قراره بإلغاء الحفلات في إسرائيل، حيث رأى البعض منهم ان حياته والحفاظ على سلامته هو الأهم، في حين أبدى آخرون تشجيعهم له من باب التأييد للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات: “من الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا”.

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وقالت أخرى:” أنا إسرائيلية وأقول لك الحق في التضامن مع الفلسطينيين! “.

وأشادت متابعة أخرى بقراره قائلة:” قرار عظيم يا صديقي. فلسطين حرة”.

وكان من المتوقع أن يقيم بودي جاي حفلا موسيقيا في قيسارية يوم الأربعاء المقبل، وكذلك حفلا آخرا في قاعة الثقافة في تل أبيب يوم الخميس.

الشركة المنظمة تأسف لقرار بودي جاي

من جانبها، قالت الشركة المسؤولة عن تنظيم الحفل في بيان لها ردا على ما أعلنه بودي جاي بحسب ما نقلته القناة الثانية العبرية: “نشعر بخيبة أمل كبيرة لتلقي هذه الرسالة من بودي جاي ، ونأسف جدًا لأفضل جمهور في العالم”.

وأضافت:” سيتلقى المشترون رصيدًا تلقائيًا إلى طريقة الدفع التي اشتروها في غضون 45 يومًا”.

المصدرالقناة الثانية العبرية - ترجمة وتحرير وطن

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